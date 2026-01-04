Fenerbahçe rakiplerini kıskandıracak! 2 yıldız transferi daha yolda
Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe, transfer dönemine çok hızlı girdi. Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan Kanarya'nın yeni hedefleri Beto ve Mattéo Guendouzi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve yaşanan tüm gelişmeler...
Fenerbahçe'de şampiyonluğa ulaşmak adına dört koldan çalışmalar devam ediyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibi birçok isimle temaslarını yoğunlaştırırken iki yıldız daha gündemde yer alıyor. Domenico Tedesco'nun raporuna göre gerçekleştirilen harekatta hedef en iyi şekilde ara transfer dönemini tamamlamak.
LIVAKOVIC KARARI VERİLDİ
Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic için eski kulübü Dinamo Zagreb devreye girdi. Ancak Hırvat ekibinin sunduğu şartlar, Fenerbahçe yönetimi tarafından yeterli bulunmadı.
VASATA DAHİ ULAŞAMADI
Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanya'daki sürecinde beklentilerin gerisinde kalırken, tecrübeli kaleci için yeni bir transfer hamlesi gündeme geldi.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Hırvat basınından Index HR'nin haberine göre, Dinamo Zagreb, eski kalecisini yeniden kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelen öneriyi geri çevirdi.
ŞARTLAR YETERSİZ BULUNDU
Dinamo Zagreb'in teklifinde, yıllık yaklaşık 3.3 milyon euro kazanan Livakovic'in maaşının yalnızca küçük bir bölümünün karşılanmasının önerildiği ifade edildi. Fenerbahçe cephesi ise bu şartların kulüp menfaatleriyle örtüşmediğini değerlendirerek teklifi kabul etmedi.
YENİ OPSİYONLAR MASADA
Sarı-lacivertli yönetimin, Livakovic için daha güçlü mali şartlar içeren alternatif teklifleri değerlendirmeye açık olduğu, sürecin önümüzdeki günlerde farklı kulüplerle yapılacak görüşmelerle netleşeceği öğrenildi.
JHON DURAN'A MİLLİ TAKIM MÜJDESİ
Fenerbahçe'de sakatlık sonrası form tutmaya başlayan Jhon Duran'a sevindirici haber ülkesinden geldi. Kolombiya Milli Takımı teknik heyetinin genç golcünün kapısını tamamen kapatmadığı öğrenildi.
PERFORMANSIYLA ÖN PLANDA
Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer edilen Jhon Duran, yaşadığı sakatlıkların ardından yeniden yükselişe geçti. Sarı-lacivertli formayla ilk yarının son bölümünde düzenli süre almaya başlayan Kolombiyalı forvet, kritik maçlardaki performansıyla dikkat çekti.
SAKATLIK SÜRECİ GERİDE KALDI
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 77 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Al Nassr'a kiralanan Duran, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılmıştı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcu, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı.
DERBİLERDE SAHNEYE ÇIKTI
Sahalara dönüşünün ardından formunu hızla yükselten Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü, Galatasaray derbisinde ise uzatma dakikalarında beraberlik golünü atarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki iddiasında kilit rol oynadı. Genç golcü, ilk yarının son haftasında oynanan İkas Eyüpspor maçında da ağları havalandırdı.
KOLOMBİYA KAPISI AÇIK
Son 6 milli maçta Kolombiya Milli Takımı kadrosuna davet edilmeyen Jhon Duran için ülkesinden sevindirici bir gelişme yaşandı. Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre teknik direktör Nestor Lorenzo, genç yıldızın milli takım defterini kapatmış değil.
Duran'ın Dünya Kupası planlamasında önemli bir isim olduğu ve performansını sürdürmesi halinde kısa süre içinde yeniden milli formaya kavuşmasının beklendiği vurgulandı.
ANTHONY MUSABA İMZALADI
Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Anthony Musaba, sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek de yer aldı.
ERTAN TORUNOĞULLARI: DİĞER TRANSFERLERİMİZ DE SIRAYLA GELECEK
Transfer süreci ve Musaba ilgili konuşan Ertan Torunoğulları, "Kulübümüze hayırlı olsun. Devre arası ilk transferimizi yaptık. Musaba'yı hocamız da çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istiyordu. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak. Transferlerle ilgili taraftarlarımız rahat olsunlar. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini ona harcıyor. Transferlerle ilgili ve nasıl şampiyon olacağımızın çalışmalarını Başkanımız kulüpte yapıyor. Bizler de Futbol Komitesi olarak, Devin Bey, Ömer Bey, Turgay Bey ile sürekli çalışıyoruz. Başkanla iletişim halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda diğer transferlerimizi de yapacağız. Adana'daki Samsunspor maçından sonra hız verip, transferlerimizi yapacağız. Bu transfer sürecinde Samsunspor Başkanına ve yönetimine de teşekkür ederiz. Bize herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oyuncumuzun maça yetişmesi için gereken yardımları yaptıkları için camiamız adına onlara da teşekkür ediyoruz. Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek." dedi.
DEVİN ÖZEK: HIZI VE GÜCÜYLE KADROMUZA YENİ ÖZELLİKLER KATACAK
Musaba'nın transferi için çok mutlu olduklarını belirten Devin Özek, "Anthony Musaba'yı kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Kendisi dinamik, çok hızlı ve mükemmel bir çalışma mantalitesine sahip bir oyuncu. İlk andan itibaren kulübümüz için oynamaya son derece motiveydi. Hızı ve gücüyle kadromuza yeni özellikler katacak. Hoş geldin Anthony!" diyerek sözlerini noktaladı.
ANTHONY MUSABA: KARİYERİMİN EN İYİ ANI
Fenerbahçe'ye transfer sürecini ve hislerini paylaşan Anthony Musaba, "Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı.
Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe'nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu. Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe'ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz." dedi.
ORTA SAHA İÇİN FOFANA LİSTEDEYDİ
Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle sezonun kaderini belirlemek isteyen Fenerbahçe, orta saha takviyesi için temaslarını hızlandırmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden biri de AC Milan'ın Fransız yıldızı Youssouf Fofana olmuştu.
TEDESCO ONAYI SONRASI TEMAS
Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla Fofana'nın menajeriyle ilk temasların kurulduğu, resmi görüşmelere geçilmesinin beklendiği süreçte İtalya'dan sürpriz bir gelişme geldi.
İTALYAN BASINI DUYURDU: KARAR VERİLDİ
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, 26 yaşındaki yıldız futbolcu transferle ilgili net kararını verdi. Haberde, Fofana'nın kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı belirtildi.
MILAN'A ODAKLANDI
Detaylarda, Fofana'nın tamamen AC Milan'a odaklanmak istediği, hem oyuncu cephesinin hem de Milan yönetiminin olası bir ayrılığa kesin şekilde kapıyı kapattığı vurgulandı. Fransız futbolcunun, sezonun kalan bölümünü Milan'da tamamlamayı hedeflediği aktarıldı.
ÇOK YÖNLÜ PROFİL
Asıl mevkisi 6 ve 8 numara olan Youssouf Fofana, gerektiğinde sağ kanatta da görev yapabiliyor. Fizik gücü, oyun disiplini ve pas kalitesiyle öne çıkan Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin orta saha planlamasında üst sıralarda yer alıyordu.
FORVET TRANSFERİNDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Everton forması giyen 27 yaşındaki santrfor Beto, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildi. Transferde son sözü Teknik Direktör Domenico Tedesco söyleyecek.
YENİ ALTERNATİF BELİRLENDİ
Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, forvet hattı için temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertlilerde Alexander Sörloth, Christopher Nkunku ve Artem Dovbyk gibi yıldız isimler gündemdeyken, transfer listesine bir alternatif daha eklendi.
MENAJERLER BETO'YU ÖNERDİ
Premier Lig ekibi Everton forması giyen Beto, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe yönetimine önerildi. 27 yaşındaki Gineli santrfor, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.
Beto, Fenerbahçe'nin forvet rotasyonunda alternatif isimler arasında yer alıyor.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Beto'nun ismi, Ali Koç'un başkanlığı döneminde daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak o süreçteki mali şartlar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli golcü daha sonra Udinese forması giydikten sonra Everton'a transfer olmuştu.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Everton ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Beto'nun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
KARAR TEDESCO'DA
Fenerbahçe yönetimi, teknik rapor doğrultusunda hareket edecek. Beto transferiyle ilgili nihai kararın Teknik Direktör Domenico Tedesco tarafından verileceği ifade ediliyor. Sarı-lacivertliler, hem sportif hem de mali açıdan en doğru adımı atmayı hedefliyor.
GALATASARAY'A ÇALIM
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Matteo Guendouzi için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Lazio'ya resmi teklif sunduğu iddia edildi.
YENİ BİR YILDIZ DAHA
Ara transfer dönemine Anthony Musaba hamlesiyle hızlı giren Fenerbahçe, gözünü bu kez orta saha takviyesine çevirdi. İtalya pazarında temaslarını yoğunlaştıran sarı-lacivertliler, sürpriz bir yıldız için düğmeye bastı.
GUENDOUZI İÇİN TEKLİF YAPILDI
İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için resmi teklifini iletti. Haberde, daha önce Sunderland ve Newcastle United'ın ilgilendiği Fransız orta saha için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği aktarıldı.
25 MİLYON EURO VE YEŞİL IŞIK
Fenerbahçe'nin Lazio'ya sunduğu teklifin 25 milyon euro bandında olduğu belirtilirken, 26 yaşındaki futbolcunun da İstanbul'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Bu gelişme, transferde sarı-lacivertlileri bir adım öne çıkardı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Bu sezon Lazio formasıyla 15 resmi maça çıkan Guendouzi, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Fransız yıldızın güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.