Evde çalışana emeklilik! Primler değişti... Nasıl hesaplanıyor?

Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri yeni yılla birlikte güncellendi. Bu sigortalar için ödenecek prim tutarlarına yeni asgari ücretin yanı sıra yeni prim düzenlemeleri de yansıdı.



Bu yıl itibarıyla malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi işveren payı 1 puan artarak yüzde 20'den yüzde 21'e çıktı. Ayrıca imalat sektörü dışındaki tüm iş yerlerinde çalışan işçiler için sağlanan 4 puanlık işveren primi desteği 2 puana indi.



Bu uygulamadan gündelikçi ve kapıcı çalıştıranlar da etkilenecek.

2 PUAN İNDİRİM



Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için iki farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor. Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta primi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor.



Bu yıl işçinin günlük ücretinin yüzde 38.75'i oranında prim yatırılması gerekiyor. Günlük brüt asgari ücret bin 101 lira. Buna göre; ayda 10 gün çalıştırılan işçi için 4 bin 266 lira 38 kuruş, 30 gün çalıştırılan işçi için ise 12 bin 799 lira 13 kuruş prim ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Primlerini düzenli ödeyenler ise 2 puanlık indirimle yüzde 36.75 oranında prim yatıracak.



10 gün çalıştıran 4 bin 46 lira 18 kuruş, 30 gün çalıştıran 12 bin 138 lira 53 kuruş ödeyecek. Ayda 10 günden fazla çalışanlar eksik günlerini tamamlayabiliyor, kalan günler için ödeme yaparak emeklilik hesabına ekletebiliyor.