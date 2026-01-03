Ve transferde ilk imza geldi: Anthony Musaba resmen Fenerbahçe'de! Maliyeti belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, serbest kalma maddesindeki ücreti ödediği Anthony Musaba'yı resmen renklerine bağladı. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızın lisansını çıkardı. Ayrıca transferin maliyeti de ortaya çıktı.
Fenerbahçe, ara transfer döneminin en önemli hamlelerinden birini tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi resmen bitirdi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP SAMANDIRA'YA GİTTİ
Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Yapılan testlerde herhangi bir probleme rastlanmazken, 25 yaşındaki futbolcu daha sonra takımla tanışmak üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geçti.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Musaba ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı futbolcuya yıllık 1.4 milyon Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.
10 GOLDE ADI VAR
Bu sezon başında 1 milyon Euro karşılığında Sheffield Wednesday'dan Samsunspor'a transfer olan Anthony Musaba, Karadeniz temsilcisinde gösterdiği performansla ön plana çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol atıp 4 de asist yaparak tabelayı tam 10 kez değiştirme başarısı gösterdi. Tüm kulvarlarda 22 kez forma giydi.
İLK MAÇI SAMSUNSPOR'A KARŞI
Musaba'nın Fenerbahçe tarafından lisansının çıkartılmasının ardından oynayabileceği ilk maç da belli oldu. Yıldız kanat oyuncusu, Süper Kupa'da eski takımı Samsusnpor'a karşı forma giyebilecek.
YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba için açıklamalarda bulundu.
"DUYGU İLE MANTIK ARASINDA..."
25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun ilk maçını Samsunspor'a karşı oynayacak olmasının hatırlatılması üzerine Yüksel Yıldırım, Erdem Açıkgöz'e yaptığı açıklamada "Musaba, bize karşı Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Bu, onun için de duygusal bir maç olacak. Duygu ile mantık arasında gidip gelecektir ancak sonuçta profesyonel bir oyuncu; sahaya çıkıp görevini yapacaktır." dedi.
"MUSABA'YA MESAJ ATTIM VE..."
Ayrılış süreci hakkında konuşan Yüksel Yıldırım "Musaba'yı Samsunspor'a kazandıran benim, beni baba gibi sever. Kendisine yeni yıl mesajı attım ve şans diledim. Ancak yaptığı yanlışları da söyledim. Biz güzel bir şekilde ayrılmak isterdik." ifadelerini kullandı.
"SADETTİN SARAN İLE MESAJLAŞTIK"
Yüksel Yıldırım ayrıca "Fenerbahçe iki katı maaş teklif edince, transfer hayatının fırsatını değerlendirdi. Sadettin Saran ile de mesajlaştık; aramızda hiçbir olumsuzluk yok. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Hem Fenerbahçe'ye hem de Musaba'ya teşekkür mesajı yayımlayacağız." dedi.
ANTHONY MUSABA KİMDİR?
Tam adı Anthony Tite Musaba olan Kongo asıllı futbolcu, 6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Beuningne kentinde doğmuştur. Futbola Ewijk alt yapısında başladı. NEC Nijmegen ve Vitesse alt yapılarında da oynayıp yeşil kırmızılı ekibin A takımına dahil oldu. Burada gösterdiği performans kendisine 2.5 milyon Euro karşılığında Monaco kapısını araladı. Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve NEC Nijmegen'de kiralık forma giydi. Son olarak İngiliz ekibine transfer oldu. Tercihini Hollanda'dan yana kullanan Musaba'nın u21 seviyesinde 3 maçı bulunuyor.
ANTHONY MUASBA NASIL BİR OYUNCU? FENERBAHÇE'NİN SİSTEMİNE UYAR MI?
Bu sezon kadrosuna çok önemli bir takviye yaparak Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Fenerbahçe, milli futbolcudan istediği verimi alamadı. Bugüne kadar vasata dahi ulaşamayan yıldız oyuncunun hayal kırıklığı yaratan performansı sonrasında yeni bir isimde karar kılındı. Dorgeles Nene'nin de genelde sağ tarafta şans bulması üzerine bu insiyatif kullanıldı.
Domenico Tedesco'nun hızlı oyun stratejisine oldukça elverişli durumda gözüken Musaba, ceza sahasına girişleri, yaptığı servisler ve gol atma becerisiyle ön plana çıkıyor. Fiziğiyöle de dikkat çeken Holalndalı futbolcu özellikle rakibin kilitlendiği maçlarda tam bir silah haline gelebilir.