İletişim Daire Başkanı Burhanettin Duran Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özel'e sert tepki gösterdi

İletişim Daire Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP lideri Özgür Özel'in hadsiz çıkışına sert tepki gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel (AA)

Türkiye'nin dış politikasının, devletimizin ve milletimizin çıkarlarının merkeze alınarak devlet aklıyla yürütüldüğünü Özel'e bir kez daha hatırlattı. Özel yaptığı paylaşımda, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı bugün gerçekleştirdiği operasyon üzerinden Başkan Erdoğan'ı tehdit etti.

CHP'li Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Maduro'yu örnek göstererek Başkan Erdoğan'a hadsizce saldırdı.

CHP lideri Özgür Özel'in sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı tehdit ettiği paylaşım (sosyal medya)

Özel, "Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! '15 Temmuz'da beni ilk arayan Maduro'ydu" diyordun. "Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız" diye seslenip, destek gönderiyordun.

Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında "kardeşim" diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun. Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro'yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor. Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun.

Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro'yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump'ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun. Çünkü muhtaç hissettiğin Trump'tan çekiniyorsun. İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!" ifadelerini kullandı.

İletişim Daire Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım (sosyal medya)

Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği "kutuplaşmadan çıkalım" söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır.

Türkiye'nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür. Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye'nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, millî iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye'nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.