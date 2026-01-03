Canlı | Trump Maduro’ya ilişkin açıklamalarda bulunuyor: "Venezuela’yı biz yöneteceğiz"
ABD eski Başkanı Donald Trump, Venezuela’da düzenlenen operasyonu “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş” olarak nitelendirerek, Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını, ülkenin askeri kapasitesinin devre dışı bırakıldığını ve geçiş yönetimi kurulana kadar Venezuela’yı kendilerinin yöneteceğini savundu. İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik düzenlenen operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Karakas'ta gerçekleştirilen müdahalenin ABD askeri gücünün "en etkin şekilde sergilendiği" bir operasyon olduğunu savunarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını öne sürdü. Trump, Venezuela'nın askeri kapasitesinin devre dışı bırakıldığını, geçiş süreci tamamlanana kadar ülkeyi kendilerinin yöneteceğini ve Maduro'nun ABD'de yargılanacağını iddia etti.
İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...
"Muazzam bir saldırı gerçekleştirildi. Karakas'ın kalbinde bir noktaya gerçekleştirildi. Amerikan askeri gücünün en etkin şekilde gösterilmesine örnek gösterebiliriz.
Dünyada hiç bir ulus böylesi bir başarıyı kimse gerçekleştiremezdi.
Venezuela'nın askeri kapasitesi çaresiz bırakıldı. Askerlerimiz karanlıkta büyük başarı elde etti.
Karakas tamamen karanlık ve ölümcüldü. Ve eşiyle birlikte Maduro yakalandı.
Hazırlıklıydılar... Bizi bekliyorlardı. Denizde gemilerimiz vardı. Geleceğimizi biliyorlardı ancak tamamen kapasiteleri sıfıra indirildi. Dün akşam gördüklerimizi görmüş olsaydınız gerçekten muhteşemdi. Hiçbir asker, ekipman kaybedilmedi. Çok sayıda personel oradaydı ama tek bir araç kaybedilmedi.
Denizden gelen uyuşturucunun yüzde 97'sini ortadan kaldırdık.
'VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ'
Güvenli, adil yönetime kadar olayı biz yöneteceğiz. Adalet ve barış istiyoruz Venezuela için. ordayız ve orada kalacağız. Uygun bir geçiş gerçekleştirilene kadar orayı yöneteceğiz. Venezuela'daki petrol ticareti sıkıntıdaydı. Potansiyeli oranıyla düşük oranda pompalanıyordu. En büyük petrol şirketlerimiz oraya gelecek ve kötü alt yapıyı düzenleyeceğiz.
'2. SALDIRIYI DA HAZIRIZ'
İkinci bir dalga, saldırı gerçekleştirmeye de hazırız. Buna gerek olmayacak ama yine de hazırız. Venezuela halkını zengin, bağımsız kılacağız.
'AMERİKA'DA YARGILANACAKLAR'
Maduro ve eşi Amerikan adaletiyle karşı karşıya gelecek ve Amerikan topraklarında yargılanacak. Venezuela'nın Devlet Başkanı olarak görevi bittikten sonra koltuğu bırakmadı. bölgenin istikrarını tehdit etti.
"ABD'NİN DEV PETROL ŞİRKETLERİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ"
Yıllardır masum Amerikalılar, onun yüzünden hayatını kaybetti. İnsanları kaçırdılar, vahşi şekilde öldürdüler.
Maduro rejimi hapishaneleri boşalttı, suçluları saldı. Uyuşturucu tacirlerini serbest bıraktılar ama artık o sınırdan kimse geçmeyecek.
ABD varlıkları milyarlarca dolar kaybetti. Dün akşam da bize karşı silah kullandılar.
ABD'nin dev petrol şirketlerini devreye sokacağız.
200 yıldır yaşanan ihlallerin artık hiçbiri olmayacak. Kartelleri yerle bir edeceğiz.
Geçmiş başkanlar bu cesareti gösteremezdi. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.
ABD'nin egemenliğini tehdit edenlere bir ders olsun bu.
Venezuela'daki tüm siyasi aktörler, Maduro'nun başına gelenlerin kendilerinin de başına gelebileceğini bilmeliler.
Venezuela dün geceden bu yana artık özgür bir halk.