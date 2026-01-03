ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik düzenlenen operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Karakas'ta gerçekleştirilen müdahalenin ABD askeri gücünün "en etkin şekilde sergilendiği" bir operasyon olduğunu savunarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını öne sürdü. Trump, Venezuela'nın askeri kapasitesinin devre dışı bırakıldığını, geçiş süreci tamamlanana kadar ülkeyi kendilerinin yöneteceğini ve Maduro'nun ABD'de yargılanacağını iddia etti.

İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...

"Muazzam bir saldırı gerçekleştirildi. Karakas'ın kalbinde bir noktaya gerçekleştirildi. Amerikan askeri gücünün en etkin şekilde gösterilmesine örnek gösterebiliriz.

Dünyada hiç bir ulus böylesi bir başarıyı kimse gerçekleştiremezdi.

Venezuela'nın askeri kapasitesi çaresiz bırakıldı. Askerlerimiz karanlıkta büyük başarı elde etti.

Karakas tamamen karanlık ve ölümcüldü. Ve eşiyle birlikte Maduro yakalandı.

Hazırlıklıydılar... Bizi bekliyorlardı. Denizde gemilerimiz vardı. Geleceğimizi biliyorlardı ancak tamamen kapasiteleri sıfıra indirildi. Dün akşam gördüklerimizi görmüş olsaydınız gerçekten muhteşemdi. Hiçbir asker, ekipman kaybedilmedi. Çok sayıda personel oradaydı ama tek bir araç kaybedilmedi.

Denizden gelen uyuşturucunun yüzde 97'sini ortadan kaldırdık.