İETT’de denetimsizlik ve bakımsızlık yüzünden 649 bin sefer iptal edildi

Sayıştay 2024 Denetim Raporu, İETT otobüslerinin bakım ve onarım sürecinde akıl almaz bir denetimsizlik zincirini ortaya çıkardı.



Rapora göre, bakım-onarım yükümlüsü firmaların getirdiği yedek parça ve sıvılar, İdare garajlarına girerken ya da araçlara takılırken seri numarası, fatura ve belge kontrolü yapılmadan kullanıldı. İşlemler tutanak altına alınmadı, etkin bir onay mekanizması kurulmadı.



Tüm bu denetimsizliğin, 19 milyar 724 milyon TL'lik dev bakım-onarım ihalesini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. döneminde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Fotoğraf (İHA) KAĞIT ÜSTÜNDE VAR ARAÇTA YOK

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre teknik şartnamelerde bazı yedek parçalar için kalite standartları tanımlanmış olsa da, Sayıştay raporunda bu standartların uygulanıp uygulanmadığını ölçen hiçbir sistemin bulunmadığı belirtildi. Denetimlerin, ekiplerin inisiyatifine bırakıldığı vurgulandı. Raporda açıkça şu uyarı yapıldı: "Aynı işlevi gören ancak hiçbir kalite standardı taşımayan yan sanayi parçalar, şartnamelerde belirtilen standartlı parçalara göre çok daha düşük maliyetle temin edilebiliyor. Bu parçaların araçlarda kullanılıp kullanılmadığına dair etkin bir kontrol olmadığının altı çizildi.