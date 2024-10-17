İsmail Yüksek’e 3’lü kıskaç

Son iki sezonda gösterdiği müthiş performansla Avrupa transfer piyasasında adını duyurmaya başlayan İsmail Yüksek için önemli kulüpler sıraya girmiş durumda. Fenerbahçe yönetiminin yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı milli futbolcuyla ilgili ara transfer döneminde çok sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İsmail'le yakından ilgilenen kulüplerin başında Atletico Madrid geliyor. İspanyol devi yaz transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmış ancak yönetim bu teklifi geri çevirmişti.

SIMEONE ÇOK BEĞENİYOR

Teknik direktör Diego Simeone'nin İsmail Yüksek'i çok beğendiği ve ocak ayında yeni bir girişim yapılacağı belirtiliyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica da İsmail'le ilgili hazırlık yapıyor. Portekiz kulübünün kadrosundaki iki Türk futbolcudan aldığı yüksek verim sonrasında devre arasında İsmail Yüksek için girişim yapacağı belirtiliyor.

YÖNETİM BIRAKMAK İSTEMİYOR

Atletico ve Benfica'nın yanı sıra Roma da genç futbolcuyla ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan kulübünden yetkililer, Jose Mourinho ile görüşerek İsmail konusunda bilgi almıştı. Fenerbahçe yönetiminin devre arasında İsmail Yüksek'i kesinlikle bırakmak istemediği ifade ediliyor.

GOL VE ASİSTİ YOK

25 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek bu sezon 11 maçta görev aldı. Sarı- Lacivertli forma altında gol veya asist üretme başarısı gösteremedi. Sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.