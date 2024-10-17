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Fiorentina Victor Nelsson’u tribünden takip etti

26 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen Fiorentina, İsviçre-Danimarka maçında Victor Nelsson’u tribünden takip etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Fiorentina Victor Nelsson’u tribünden takip etti

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Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 26 yaşındaki stoperini İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina yakın takibe aldı. Danimarka Milli Takımı ile İsviçre karşısına çıkan Nelsson'u tribünde izleyen İtalyanlar'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

BETİS DE ONU ÇOK İSTİYOR
Cimbom'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. 2-2 biten İsviçre-Danimarka maçında 76 dakika sahada kalan Nelsson başarılı futboluyla dikkatleri çekti. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. La Liga temsilcisi Real Betis'in de ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelsson için hamle yapacağı konuşuluyor.

7 MİLYON EURO'YA ALINDI
Galatasaray'ın Nelsson'un satışından beklentisi 15 milyon Euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkan Nelsson, Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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