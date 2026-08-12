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İşten çıkarılan çalışana 6 maaşa kadar kötü niyet tazminatı! Kimler alabiliyor?

İşten ayrılan çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatı ile toplu ödeme alırken, işçi sayısı 30'un altındaki iş yerlerinde haksız yere işten çıkartılanlar için ayrıca kötü niyet tazminatı da devreye giriyor. Bu kapsamda işçiye, ihbar tazminatının 3 katı ödeme yapılıyor...

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İşten çıkarılan çalışana 6 maaşa kadar kötü niyet tazminatı! Kimler alabiliyor?

Ülkemizde çalışanları koruyan pek çok düzenleme mevcut. İşten çıkartılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken, 30'dan fazla kişinin olduğu iş yerinde çalışanlar yargıya başvurursa 8 brüt maaşa kadar işe geri dönüş tazminatı da kazanabiliyor.

30 kişiden az personeli olan iş yerlerinin çalışanları ise işe geri dönüş imkânından yararlanamıyor ancak onların da 'kötü niyet tazminatı' alma imkânı bulunuyor.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.

ÇALIŞMA SÜRESİ BELİRLEYİCİ

Bu tazminat, İş Kanunu'nun, ihbar tazminatlarını da içeren 17'nci maddesinde düzenleniyor. İşçinin alabileceği kötü niyet tazminatı, ihbar tazminatına göre belirleniyor. Bu tazminat, iş sözleşmesinin fesih hakkı kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda ihbar süresinin 3 katı tutarında ödeniyor.

İhbar süresi; işi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta, 3 yıldan fazla sürmüş işçi için ise 8 hafta olarak uygulanıyor.

İşten çıkarılan çalışana 6 maaşa kadar kötü niyet tazminatı! Kimler alabiliyor?-3

Kötü niyet tazminatı bu sürelerin 3 katı oluyor. İhbar süresine uyulmadan iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ayrıca ihbar tazminatının da ödenmesi gerekiyor.

Örneğin; bir işçi 4 yıldır çalışmakta olduğu işten haksız yere çıkartılırsa 8 haftalık ihbar tazminatının yanı sıra bunun 3 katı, yani 24 haftalık (6 aylık) brüt maaş tutarında kötü niyet tazminatına hak kazanıyor.

İşten çıkarılan çalışana 6 maaşa kadar kötü niyet tazminatı! Kimler alabiliyor?-4

KİMLER ALABİLİYOR?

İhbar tazminatı tutarından, işçinin o tarihte tabi olduğu vergi oranı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor.

Ancak kötü niyet tazminatından sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Kötü niyet tazminatı, fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan, bundan habersiz olduğu için bu tazminatı alamıyor. Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğramasına bakılıyor.

Örneğin; bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten çıkartılmışsa, devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Yine ırk, cinsiyet ayrımı, sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor. Ayrımcılık yapıldığında, ayrımcılık tazminatı da devreye girebiliyor.

Çalışma süresine göre ne ödeniyor?

Çalışma süresiİhbar süresiKötü niyet tazminatı
6 aydan az2 hafta6 hafta
6 ay-1.5 yıl4 hafta12 hafta
1.5-3 yıl6 hafta18 hafta
3 yıl ve fazlası8 hafta24 hafta

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