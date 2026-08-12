Ülkemizde çalışanları koruyan pek çok düzenleme mevcut. İşten çıkartılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken, 30'dan fazla kişinin olduğu iş yerinde çalışanlar yargıya başvurursa 8 brüt maaşa kadar işe geri dönüş tazminatı da kazanabiliyor.

30 kişiden az personeli olan iş yerlerinin çalışanları ise işe geri dönüş imkânından yararlanamıyor ancak onların da 'kötü niyet tazminatı' alma imkânı bulunuyor.