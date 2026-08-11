UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in evinden servet ve cephanelik çıktı: “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözüne dikkat çeken savunma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in evinde yüklü miktarda TL ve dövizin yanı sıra 12 milyon 477 bin TL değerinde altın ve mücevher, ruhsatsız tabanca, 141 adet mermi ve 4 balistik yelek ele geçirildi.

Şirin, ruhsatsız tabancayı Trabzon'un Of ilçesinde kimliğini bilmediği ve Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğü sezonluk bir işçiden 45 bin TL nakit karşılığında satın aldığını kabul etti. MASAK'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon TL'lik işlem hacmini ticari faaliyetleriyle açıklayan Şirin, şoförlük ve cep telefonu ticareti yaptığını söylediği 26 yaşındaki oğlunun 38,4 milyon TL'lik bankacılık hareketleri için ise "Bilgim yok" savunması yaptı.

Şirin, hastaneye sevki sırasında kameralara yansıyan "Sayın Öcalan'a özgürlük" sözlerini kullandığını da kabul ederek bunu "Terörsüz Türkiye sürecine ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek" amacıyla söylediğini öne sürdü.