Çeyrek asırlık buluşma! Başkan Erdoğan'ın katılacağı AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı belli oldu: 150 bin kişi Başkent'e akın edecek
Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve değişim yolculuğunda attığı adımlarla 25 yılı geride bırakan AK Parti, kuruluş yıl dönümünde geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir mesaj verecek. 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek büyük organizasyonda AK Parti'nin hikâyesi anlatılacak.
Kuruluşundan bugüne sandıktan aldığı güçlü destekle iktidar sorumluluğunu sürdüren AK Parti, çeyrek asırlık yolculuğunda Türkiye'nin değişimine damga vuran dönemleri de özel gösteriler ve hazırlanan içeriklerle hatırlatacak.
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek program, yalnızca bir kuruluş yıl dönümü etkinliği değil, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi serüveninin milletle birlikte yeniden anlatıldığı büyük bir buluşma olacak.
Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, yaklaşık 150 bin kişinin katılması beklenen buluşmada 50 bin kadın da yer alacak. Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden yöresel kıyafetli kadınlar da kutlamaya renk katacak. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun anlatılacağı programa özel hazırlanan şarkıda ise Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik" sözü öne çıkarılacak. "Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceği hazır" sloganıyla yapılacak mitinge 150 bin kişinin katılımı bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN ÖZEL PLATFORM
AK Parti, 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını görkemli bir organizasyonla kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek program için özel olarak T şeklinde sahne kurulacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının da miting atmosferinde gerçekleşmesi planlanıyor. AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunun anlatılacağı programda geçmişten bugüne verilen mesajlar, hayata geçirilen hizmetler ve Türkiye'nin gelecek vizyonu ön plana çıkarılacak.
KURULUŞA ÖZEL ŞARKI
Kutlama programı için özel bir de şarkı hazırlanıyor. Şarkının merkezinde AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlatan nostalji, hizmet, millet ve gelecek temaları bulunacak. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren öne çıkardığı "millete hizmet" anlayışının müzikle ve sahne gösterileriyle bütünleştirileceği programda, 25 yıllık geçmiş ile Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedefler aynı hikâyede buluşturulacak.
MEYDANDA TÜRKİYE ESİNTİSİ
yıl kutlamasında kadınların katılımı da dikkat çekecek. AK Parti Kadın Kolları'nın organizasyonuyla yaklaşık 50 bin kadının miting alanında yer alması planlanıyor. Kadınların alandaki katılımı için özel hazırlıklar yapılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinin kültürel zenginlikleri de kutlamaya taşınacak. Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden kadınlar, geleneksel kıyafetleriyle alanda yer alacak. Böylece AK Parti'nin 25. yılı, Türkiye'nin farklı kültürlerinin aynı meydanda buluştuğu bir organizasyonla kutlanacak. Programda sahne gösterileri, özel müzikler ve görsel koreografilerle AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi hikâyesi anlatılacak. Programın ana eksenini ise millet, hizmet, birlik ve gelecek mesajları oluşturacak.
YENİ YAŞA ÖZEL GAZETE
Yıl dönümü programı kapsamında özel bir gazete de katılımcılara dağıtılacak. "25 Yıl" vurgusuyla hazırlanacak gazetede, partinin çeyrek asırlık iktidarı boyunca öne çıkan manşetler, tarihî projeler ve dönüm noktaları yer alacak. Hazırlanacak özel gazetede, AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirdiği projeler, reformlar, seçim başarıları, uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylara ilişkin ses getiren gazete manşetleri yer alacak.
25 YILA DAMGA VURAN ŞİİRLER
Kutlamalarda "Güvenli liman Türkiye", "Çeyrek asır","Huzur" ve "İstikrar" temaları ön plana çıkarılacak. Programa katılan davetlilere, Başkan Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiirlerden oluşan özel bir çalışma da hediye edilecek. Hatıra niteliği taşıyan çalışmanın, 25. yıl kutlamalarının özel çalışmalarından biri olması planlanıyor.
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