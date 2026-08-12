Kuruluşundan bugüne sandıktan aldığı güçlü destekle iktidar sorumluluğunu sürdüren AK Parti, çeyrek asırlık yolculuğunda Türkiye'nin değişimine damga vuran dönemleri de özel gösteriler ve hazırlanan içeriklerle hatırlatacak. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek program, yalnızca bir kuruluş yıl dönümü etkinliği değil, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi serüveninin milletle birlikte yeniden anlatıldığı büyük bir buluşma olacak.

Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, yaklaşık 150 bin kişinin katılması beklenen buluşmada 50 bin kadın da yer alacak. Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden yöresel kıyafetli kadınlar da kutlamaya renk katacak. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun anlatılacağı programa özel hazırlanan şarkıda ise Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi değil, hizmetkâr olmaya geldik" sözü öne çıkarılacak. "Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceği hazır" sloganıyla yapılacak mitinge 150 bin kişinin katılımı bekleniyor.