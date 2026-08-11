El salladı, arka kapıdan kaçtı! Trump’tan Ankara’da sahte uçak operasyonu
Ankara’daki NATO Zirvesi sonrası Air Force One'a el sallayarak binen ABD Başkanı Donald Trump’ın, uçak kapısına yanaşan ikram kamyonuyla gizlice başka bir uçağa kaçırıldığı ortaya çıktı. Basın mensuplarının ve Beyaz Saray yetkililerinin "sahte uçakla" uçurulduğu, filmleri aratmayan operasyonun detayları The Washington Post'a sızdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Washington'a gizli bir operasyonla döndüğü ortaya çıktı.
TRUMP'IN ANKARA ŞAŞIRTMACASI
Trump, Türkiye'ye Katar hediyesi 400 milyon dolarlık özel jet uçağı ile geldi. Ankara dönüşü ise eski Başkanlık uçağı Air Force One'a binerken görüntü verdi. The Washington Post'un özel haberine göre Trump, gizlice farklı bir uçağa bindi.Trump'ın Ankara dönüşü sahte uçak kullandığı ortaya çıktı
Önce katar uçağından Aır Force One'a değişiklik
NATO dönüşü Trump'ın Katar hediyesi Boeing 747-8'den Air Force One'a geçişi gündem olmuş, ABD basını, İran tehdidi nedeniyle ve Gizli Servis'in isteğiyle böyle bir değişiklik yapıldığını duyurmuştu.
GAZETECİLER TRUMP İLE AYNI UÇAKTA OLDUKLARINI SANIYORDU
The Washington Post'un son haberine göre ise daha önce haberlerde yer almayan gizli operasyon, gazetecilerin ve Beyaz Saray personelinden bazılarının haberi olmadan gerçekleştirildi. Bu kişiler, Trump ile aynı uçakta olduklarını sanıyordu.
ABD'YE AIR FORCE ONE İLE DE DÖNMEDİ
Operasyonu bilen bir Beyaz Saray yetkilisini kaynak gösteren The Washington Post, Trump'ın Air Force One'a bindikten birkaç dakika sonra gizlice küçük bir uçağa, Hava Kuvvetleri X-32A'ya, genellikle uçuş öncesi yemek ve diğer malzemelerin yüklenmesinde kullanılan bir havaalanı ikram kamyonuyla aktarıldığını yazdı. Yetkili, bunun Air Force One'ı medya mensupları ve bazı Beyaz Saray personeliyle birlikte bir "aldatıcı" uçak haline getirdiğini söyledi.
EL SALLAYARAK BİNDİ, GİZLİCE UÇAK DEĞİŞTİRDİ
Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One uçağı, 8 Temmuz akşamı hava henüz tamamen kararmadan Türkiye'den ayrıldı. Hemen ardından Trump, gün batımına doğru kameralara el sallayarak geleneksel mavi-beyaz Air Force One'a bindi.
Amerikalı bir yetkili ile olayı doğrulayan diğer kaynaklara göre, operasyonla alakası olmayan kişilerin gözü önünde olmamak için Trump ve birkaç yardımcısı, uçağın ana girişinin tam karşısındaki bir kapıya hizalanan bir ikram kamyonuna geçti. Hidrolik sistemle havaya kaldırılan bu kamyonun kasası, uçak kapısıyla aynı seviyeye getirilmişti.
YEMEK KAMYONUNDA GİZLİ OPERASYON
Türkiye'deki havalimanında basın mensuplarının kaydettiği görüntülerde, uçağın bir tarafında merdiven dururken diğer tarafında kasası yükseltilmiş ikram kamyonu net bir şekilde görülüyor. Videolarda Trump'ın limuzinle geldiği, merdivenlerden tırmanıp piste dönerek el salladığı anlaşılıyor.
Saniyeler sonra, Beyaz Saray basın mensupları uçağın arka tarafına geçerken, takım elbiseli bir adam ikram kamyonunun şoför mahalline girdi. Kamyonun kasası indirildikten sonra araç Air Force One'ın yanından ayrılıp hemen yakındaki daha küçük olan C-32A uçağına doğru ilerledi.
HEGSETH DE SIRADAN GÖZÜKSÜN DİYE BİNDİ
ABD'li bir yetkili ve The Post tarafından incelenen diğer belgelere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, uçuşun her zamanki sıradan seferlerden biri gibi görünmesini sağlamak amacıyla C-32A'ya dışarıdaki merdivenleri kullanarak tek başına bindi. Aynı yetkili, Hegseth'in Trump ile birlikte İngiltere'ye aynı uçakta gittiğini belirtti.
Basın mensuplarının aktardığı bilgilere göre ise gazeteciler eski Air Force One'a bindiği sırada, Beyaz Saray personeli kendilerinden pencere güneşliklerini kapatmalarını istedi.