El salladı, arka kapıdan kaçtı! Trump’tan Ankara’da sahte uçak operasyonu

Amerikalı bir yetkili ile olayı doğrulayan diğer kaynaklara göre, operasyonla alakası olmayan kişilerin gözü önünde olmamak için Trump ve birkaç yardımcısı, uçağın ana girişinin tam karşısındaki bir kapıya hizalanan bir ikram kamyonuna geçti. Hidrolik sistemle havaya kaldırılan bu kamyonun kasası, uçak kapısıyla aynı seviyeye getirilmişti.

Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One uçağı, 8 Temmuz akşamı hava henüz tamamen kararmadan Türkiye'den ayrıldı. Hemen ardından Trump, gün batımına doğru kameralara el sallayarak geleneksel mavi-beyaz Air Force One'a bindi.

Air Force One.

YEMEK KAMYONUNDA GİZLİ OPERASYON

Türkiye'deki havalimanında basın mensuplarının kaydettiği görüntülerde, uçağın bir tarafında merdiven dururken diğer tarafında kasası yükseltilmiş ikram kamyonu net bir şekilde görülüyor. Videolarda Trump'ın limuzinle geldiği, merdivenlerden tırmanıp piste dönerek el salladığı anlaşılıyor.

Saniyeler sonra, Beyaz Saray basın mensupları uçağın arka tarafına geçerken, takım elbiseli bir adam ikram kamyonunun şoför mahalline girdi. Kamyonun kasası indirildikten sonra araç Air Force One'ın yanından ayrılıp hemen yakındaki daha küçük olan C-32A uçağına doğru ilerledi.

HEGSETH DE SIRADAN GÖZÜKSÜN DİYE BİNDİ

ABD'li bir yetkili ve The Post tarafından incelenen diğer belgelere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, uçuşun her zamanki sıradan seferlerden biri gibi görünmesini sağlamak amacıyla C-32A'ya dışarıdaki merdivenleri kullanarak tek başına bindi. Aynı yetkili, Hegseth'in Trump ile birlikte İngiltere'ye aynı uçakta gittiğini belirtti.

Basın mensuplarının aktardığı bilgilere göre ise gazeteciler eski Air Force One'a bindiği sırada, Beyaz Saray personeli kendilerinden pencere güneşliklerini kapatmalarını istedi.

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