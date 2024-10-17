Berkan Kutlu görüşme odasına

Cimbom'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den sonra sıra Berkan Kutlu'ya geldi. Galatasaray Yönetimi, 26 yaşındaki orta sahanın 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak ve maaşını revize etmek için harekete geçti. Berkan'ın menajerinin birkaç gün içinde kulübe gelip Sarı-Kırmızılı yönetim ile masaya oturması bekleniyor. Bu sezon 12 maçta görev alan yıldız oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor.

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