Fenerbahçe, Samsun’a hazırlanıyor

Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını dün sürdürdü. Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmalarıyla başladı. Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idman daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçlarla da tamamlandı. Sarı-Lacivertliler hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

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