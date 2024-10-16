Dusan Tadic: Her şeyimizi ortaya koyacağız

F.Bahçe'nin yıldızı Dusan Tadic bir TV kanalında özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yüzde 100'ümüzü ortaya koyacağız ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü amacımız isteğimiz onları mutlu etmek" dedi.

Tadic, "Dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyoruz. O da bize çok fazla enerji ve coşku veriyor. Mourinho'yla çalışıyor olmak bizler için büyük mutluluk. Mourinho dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi ve sayısız kupalar aldı. Bizim yapmamız gereken şey bu noktada hocamızın planlarını takip edebilmek" dedi.

F.BAHÇE'NİN DNA'SI BU!

Sırp yıldız Tadic, "Fenerbahçe'de oynuyorsanız, her maçı kazanmak istersiniz. Fenerbahçe'nin DNA'sı bu" ifadelerini kullandı.