Cedi Osman: NBA’e yeniden dönebilirim

Cedi Osman, NBA'de Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs formalarıyla geçirdiği 7 yıllık serüveninin ardından Panathinaikos formasıyla Avrupa'ya geri döndü. Yıldız basketbolcu, NBA'e bir kez daha forma giyme ihtimali hakkında şunları söyledi: "NBA kariyerimin tamamen bittiğini düşünmüyorum ama ne olacağını tabii ki bilemeyiz. Şu anda tek düşüncem Panathinaikos'a yardımcı olabilmek ve Euroleague şampiyonluğu kazanmak. Harika bir takımımız var. Çok yetenekli bir kadroya sahibiz ve üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğunu kazanabileceğimizi düşünüyorum"

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