PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cedi Osman: NBA’e yeniden dönebilirim

Cedi Osman, NBA'de Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs formalarıyla geçirdiği 7 yıllık serüveninin ardından Panathinaikos formasıyla Avrupa'ya geri döndü. Yıldız basketbolcu, NBA'e bir kez daha forma giyme ihtimali hakkında konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Cedi Osman: NBA’e yeniden dönebilirim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cedi Osman, NBA'de Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs formalarıyla geçirdiği 7 yıllık serüveninin ardından Panathinaikos formasıyla Avrupa'ya geri döndü. Yıldız basketbolcu, NBA'e bir kez daha forma giyme ihtimali hakkında şunları söyledi: "NBA kariyerimin tamamen bittiğini düşünmüyorum ama ne olacağını tabii ki bilemeyiz. Şu anda tek düşüncem Panathinaikos'a yardımcı olabilmek ve Euroleague şampiyonluğu kazanmak. Harika bir takımımız var. Çok yetenekli bir kadroya sahibiz ve üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğunu kazanabileceğimizi düşünüyorum"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bursa’da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı
AK Parti’den 6 yasa teklifi! Meclis’e yeni yargı paketi geliyor!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 10 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti
İran’dan İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?
FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!
ABD’nin Suriye kararına Türkiy’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan dönüşü uçakta konuştu: İsrain’in suçlarını dünyanın gözüne sokacağız | Sokak uyarısı!
CANLI | Lübnan’dan İsrail’e füze yağmuru! Gazze’de Filistinlilere göç dayatması
Gaziantep’te aile faciası: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti! Akrabaları bir gün önce yaşananları anlattı
Kabinede değişiklik mi olacak? Başkan Erdoğan işareti verdi
Zalewski’den Galatasaray itirafı! Neden reddetti?
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin DEM ile tokalaşmasına destek: Çok önemli bir adım | Yeni bir süreç mi başlıyor? | Anayasa mesajı
Maria Branco ile görüştü: Jayden Oosterwolde, maaşına zam istiyor!
SON DAKİKA