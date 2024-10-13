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Beşiktaş'ta Gio'nun kare ası: Gedson

Portekizli futbolcu, 12 maçın tamamında ilk 11’de başladı. 1037 dakika ile Beşiktaş’ta en fazla süre alan oyuncu oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Beşiktaş’ta Gio’nun kare ası: Gedson

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Beşiktaş Teknik Direktörü Bronckhorst'un düzenli olarak ilk 11'de oynattığı ve hiç vazgeçmediği 4 oyuncu var. Geride kalan 12 maçın 12'sinde de ilk 11'de oynayan Gedson, toplam 1037 dakika ile en çok süre alan oyuncu oldu. Portekizli oyuncuyu, 12 maça da ilk 11'de başlayan Rafa ve Paulista takip etti. Sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçıran kaleci Mert Günok ise kadroda olduğu tüm karşılaşmalarda 11'de başlayıp hiç çıkmayan tek isim. Siyah- Beyazlı takımın diğer kilit isimleri Jonas Svensson, Ciro Immobile, Arthur Masuaku ve Rashica oldu.

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