Paulista’dan kötü haber

Siyah-Beyazlı takımda Gabriel Paulista'nın durumu netlik kazandı. Tedavisine devam edilen 33 yaşındaki stoperin, 20 Ekim'de oynanacak Konyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi. Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Brezilyalı defansın yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı. Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 12 resmi maçına da 11'de başlayan savunmacı, başarılı performansının yanında 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da verdi.

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