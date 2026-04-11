Yapı denetim firmasında çalışan Ersel Çakır ve Alper Biçer'in rüşvete aracılık suçundan gözaltına alındığı ve bazı çeklerde imzalarının bulunması nedeniyle tedirginlik yaşadıkları tespit edildi.

C HP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere 30 kişinin tutuklandığı imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ersel Çakır isimli şüphelinin cep telefonunda yer alan WhatsApp yazışmalarında şok detaylara ulaşıldı.

Mustafa Bozbey dahil 30 kişinin tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında Whatsapp mesajları ortaya çıktı. (Fotoğraflar:Takvim Foto Arşiv)

Yapılan yolsuzluk soruşturmalarında rüşvete aracılık etme suçlarından gözaltına alınan bir yapı denetim firmasında çalışan Ersel Çakır ve Alper Biçer'in dosyada yer alan bazı çeklerde imzalarının bulunması ile ilgili tedirginlik yaşadıkları ortaya çıktı.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; İkili aralarındaki yazışmada, rüşvetçi belediye görevlilerinin olağanüstü zenginleştiklerine yönelik, "Gümüştepe'de villalara geçtiler memurken" dediği tespit edildi. Şüpheli Ersel Çakır'ın Biçer'e attığı mesajda, "Ulan daha geçen hafta dedim sana. Şu çeklerden dolayı bize de bulaşır diye terasta. Derinleşir bu iş daha diğer çeklere de sıra gelirse. Sen de sabah namazlarında bekle kapıyı" dediği ortaya çıktı.