ABD ile İran bugün Pakistan'da müzakere masasına oturmaya hazırlanırken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.İran heyetini taşıyan uçakta duygu dolu anlar: Minab'ın çocukları unutulmadı
"BU UÇUŞTA BENİMLE OLAN YOLDAŞLARIM"
Müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıkan Kalibaf, uçaktan bir fotoğraf karesi paylaştı.
ABD/İsrail 28 Şubat'ta İran'ın Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 170'ten fazla öğrenci hayatını kaybetmişti.
Kalibaf, müzakereler için yolculuk yaptığı uçakta, koltuklara saldırıda ölen öğrencilerin fotoğraflarının konulduğunu gösteren paylaşımda "Bu uçuşta benimle olan yoldaşlarım" ifadelerini kullandı.
ABD İLE İRAN ARASINDA MÜZAKERELER
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.