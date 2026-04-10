CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin "sehven hata olmuş, incelenip iade edilecek" yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Albayrak, "Meclisin onayladığı rakamları sistemde yüzde 48,5 artırmak nasıl sehven olabilir? Bu durum açıkça meclis iradesinin baypas edilmesidir" ifadelerini kullandı. Albayrak, bu durumun bir hatadan ziyade bilinçli bir operasyon olduğunu vurguladı. Komisyon kararlarındaki imza düzeninin bozulduğunu ve kritik sayfalarda parafların eksildiğini belirten Albayrak, resmi evrak taleplerine 2 gün sonra cevap verilmesinin, bu süreçte "evrakların aslına uygun olmayan biçimde yeniden düzenlendiği" şüphesini güçlendirdiğini ifade etti.