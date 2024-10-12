İrfan Can’da mutlu sona doğru

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun adı bir süredir Galatasaray ve birçok Avrupa kulübü ile anılıyordu. Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladı.

Şu anda 20 milyon lira maaşı olan ve takımın en az kazanan isimlerinden biri durumuna düşen yıldız futbolcunun imza atması durumunda garanti ücretinin 60 milyon lira seviyelerine yükseltilmesi bekleniyor. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan İrfan Can'ın iddia edilenlerin aksine takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin de hiçbir zaman olmadığı ifade ediliyor. Bu sezon 11 maçta 416 dakika sahada kalabilen ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı veren yıldız futbolcunun milli ara sonrası resmi imzayı atacağı öğrenildi.



FORMA SÜRESİ ARTACAK

Teknik direktör Jose Mourinho milli ara sonrası İrfan Can'a daha fazla şans vermeyi düşünüyor. Portekizli hocanın Maximin'in yerine milli futbolcuyu 11'e monte edeceği belirtiliyor.