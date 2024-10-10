Fenerbahçe güç depoluyor

Milli arayı iyi değerlendiren Sarı-Lacivertli futbolcular zorlu fikstür öncesi güç depoluyor. Kanarya, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına dün devam etti.

SAMSUNSPOR'DAN MESAJ VAR

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Sarı- Lacivertli takımla oynanacak mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Kendimizi test edeceğimiz bir maç. Fenerbahçe maçına motive çıkacağız. Yeneriz, yeniliriz ama; futbol oynayacağız" dedi.