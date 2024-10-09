Dursun Özbek: Okan hoca benimle geldi benimle gider

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulüp üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Okan Buruk için açıklamalarda bulundu. Özbek, "Okan hoca benimle geldi benimle gider. Kesinlikle hocadan yana bir memnuniyetsizliğimiz yok. Hocanın yerine teknik direktör aramıyoruz. Sonuna kadar Okan Buruk'un arkasındayız" dedi. Özbek, Sarı-Kırmızılı kulübe yönelik ifadeler kullanan Acun Ilıcalı için de yazılı bir açıklama yaparak, "Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu zihniyetin her zaman karşısında olacağız" dedi.

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