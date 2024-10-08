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Sur vahşetine ünlü isimler sessiz kalmadı! İşte tepkiler...

İstanbul’da yarım saat arayla kan donduran iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti. Ünlü isimler yaşanan bu vahşete sessiz kalmadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Sur vahşetine ünlü isimler sessiz kalmadı! İşte tepkiler...

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İstanbul'da yarım saat arayla kan donduran iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti. Ünlü isimler yaşanan bu vahşete sessiz kalmadı.

FAZLASINI İSTİYORUZ!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'te, "Ne emeklerle büyüttüğümüz, dokunmaya kıyamadığımız evlatlarımızı taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar... Adaletten fazlasını istiyoruz..." diyerek sert çıktı.

CANAVARLAR
Demet Özdemir, "İlkbal Uzuner'in ve Ayşenur Halil'in yarım saat arayla nasıl vahşice katledildiğini gördüm, gördük, okuduk.. Kelimem kalmadı! Bebekler, çocuklar, kadınlar yitip gidiyorlar ve katledilmeye devam ediyorlar. Bu canilerle nefes aldığımızı bilmek bile beni dehşete düşürüyor. Ellerinizi çekin artık insanlardan pis caniler, canavarlar" diyerek öfkesini dile getirdi.

'KORKUYORUZ'
Ünlü şarkıcı Hadise Instagram hesabından yaptığın paylaşımda, 'Kadınlarımızın korkusuz, özgürce, istediği gibi yaşadığı günleri görmek istiyoruz artık... Korkuyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÖMÜRLÜK CEZA'
Ezgi Mola, kadına yönelik şiddet olaylarında suçlulara ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Mola, "Her gün yeni bir şey duymaktan mahvolduk. Bu vahşet nasıl bitecek; suçlular hapse girdiğinde, ömürlük ceza aldığında bitecek" dedi.

"GÜVENDE HİSSETMİYORUZ"
Gülben Ergen, konuyla ilgili, "Ülkemizde bu kadar kadın cinayetleri işlenirken bu kadar çocuklar kaybolurken, özellikle çocuk ve kadınların yaşam hakları ellerinden alınırken; yengeleriniz, ablalarınız, anneleriniz yani hiçbirimiz kendimizi güvende hissetmiyoruz" dedi.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"
Derya Uluğ, "Moralim çok bozuk. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Şu an kimsenin iyi olması beklenemez. Sadece hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kız çocuklarımızın gelecekleri için, kadınlarımız için sessiz kalmamalıyız. Suçlular hak ettikleri cezaları almalı."

"PARANOYAK HALDEYİZ"
Alanya'da sahne alan Hande Yener de kadın cinayetleri için, "Herkes iş çıkışı koşa koşa eve gidiyor, bu yaşamak mı oluyor? Neden biz böyle korkarak, psikolojimiz bozuk ve paranoyak bir haldeyiz? Bizi bu hale kimse getiremez. Biz bu dünyaya nefes almaya, insan olmaya geldik" içindeki isyanı dile getirdi. Genç kızlara seslenen Yener, "İçinize şüphe düştüğü anda bırakın! Kimseyi takıntı yapmayın. Ben her zaman yanınızdayım" mesajı verdi.

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