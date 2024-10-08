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NBA'de tarihinde bir ilk! LeBron James ve oğlu birlikte oynadı

NBA’de Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, oğlu Bronny James’le maça çıktı. LeBron James ve Bronny James, NBA tarihinde birlikte oynayan ilk baba-oğul oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
NBA’de tarihinde bir ilk! LeBron James ve oğlu birlikte oynadı

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NBA'de 2024-2025 sezonu öncesindeki hazırlık maçları kapsamında Los Angeles Lakers ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Suns, maçı 118- 114 kazanırken Lakers'ta LeBron James ve Broony James NBA tarihine geçti.

Phoenix Suns karşısında forma giyen LeBron James ve Bronny James, NBA tarihinde birlikte forma giyen ilk baba-oğul oldu. Lakers'ta LeBron James 19 sayı, 5 ribaund, 4 asistle mücadele ederken Anthony Davis ise 17 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. LeBron James maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hala biraz alışmaya çalışıyorum ama oldukça güzel. İkimiz ve özellikle ailemiz için. Onunla birlikte o anları yaşamak harikaydı" ifadelerini kullandı. Los Angeles Lakers, Bronny James'i 2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçmişti.

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