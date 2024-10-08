NBA’de tarihinde bir ilk! LeBron James ve oğlu birlikte oynadı

NBA'de 2024-2025 sezonu öncesindeki hazırlık maçları kapsamında Los Angeles Lakers ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Suns, maçı 118- 114 kazanırken Lakers'ta LeBron James ve Broony James NBA tarihine geçti.

Phoenix Suns karşısında forma giyen LeBron James ve Bronny James, NBA tarihinde birlikte forma giyen ilk baba-oğul oldu. Lakers'ta LeBron James 19 sayı, 5 ribaund, 4 asistle mücadele ederken Anthony Davis ise 17 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. LeBron James maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hala biraz alışmaya çalışıyorum ama oldukça güzel. İkimiz ve özellikle ailemiz için. Onunla birlikte o anları yaşamak harikaydı" ifadelerini kullandı. Los Angeles Lakers, Bronny James'i 2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçmişti.