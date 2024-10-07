Ünlü oyuncuların aldıkları reklam ücretleri dudak uçuklattı!

Sinema ve dizilerin aranılan isimleri bölüm başına milyonlar kazandı. Sosyal medyadaki takipçi sayıları ile kazançları daha da arttı. Giyindikleri, gittikleri ve gezdikleri her yer onlara para olarak geri dönünce servetlerine servet kaptı.

Firmalar da reklamlar için kapılarını çaldı. Popüler oyuncuların aldıkları ücretler ise dudak uçuklattı. Kadınlarda ilk sırada Demet Özdemir yer aldı. Ünlü mobilya markasıyla el sıkıştığı iddia edilen Özdemir'in 25 milyon TL karşılığında imza attığı vurgulandı. Erkeklerde ise ilk sırada Kıvanç Tatlıtuğ vardı. İşte reklam zengini ünlüler:

- DEMET ÖZDEMİR: 25 MİLYON

- MERT RAMAZAN DEMİR: 15 MİLYON

- EZGİ MOLA: 8 MİLYON

- ZEYNEP BASTIK: 20 MİLYON

- SERENAY: 22 MİLYON

- KIVANÇ: 37 MİLYON

- AFRA SARAÇOĞLU: 18 MİLYON

- HANDE ERÇEL: 16 MİLYON