İşten ayrılana ayda 24 bin TL

İstihdama destekler sürüyor. İşsiz kalanlara hem nakdi destek hem iş kapısını açacak imkanlar sunuluyor. Çalıştığı işyerinden ayrılanlar şartları sağlamaları halinde 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu dönemde işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme daha alabiliyor. Çifte ödemeyle aylık 16 bin 441 ile 24 bin 381 lira arasında gelir imkanı bulunuyor. İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180, 900 gün sigortalı çalışanlara 240, 1080 gün sigortalı çalışanlara da 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Ödeneğin tutarı son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oluyor. Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Mevcut asgari ücrete göre, damga vergisi kesilmiş olarak en az en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira ödeniyor.

İKİNCİ ÖDEME DE VAR

İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 326,97 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden 8 bin 501 lira 22 kuruşu buluyor. İşbaşı programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6, diğer sektörlerde 3 ay uygulanabiliyor. Siber güvenlik, kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri alanlarında18- 29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.



NASIL BAŞVURULUYOR?

İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içinde başvurulmaması halinde, gecikilen süre, hak sahipliği süresinden düşülüyor.

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