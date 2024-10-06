Konya’da zorlu randevu

Süper Lig'in flaş takımlarından Eyüp, bugünün açılış maçında Konyaspor'un rakibi olacak. 13.30'da başlayacak maçta Arda Turan'ın ekibi mutlak galibiyet hedefliyor. 16.00'da başlayacak mücadelede ise Adana Demir ile Samsun kozlarını paylaşacak.

ÇBK MERSİN FARK ATTI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 96-56 mağlup etti. Günün diğer maçında ise İlkem Tarsus evinde Emlak Konut'a 78-74 mağlup olmaktan kurtulamadı.

ÜSKÜDAR AVANTAJI KAPTI

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Hırvatistan ZRK Bjelovar'ı 32-26 yendi. Bjelovar şehrinde oynanan maçın ilk yarısını da Üsküdar Belediye 13-12 önde bitirdi.

ARDA'LI REAL 2-0 KAZANDI

İspanya LaLiga'da Real Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Villarreal'i 2-0 yendi. Real'in gollerini Valverde ve Vinicius attı. Maça kulübede başlayan Arda Güler 79'da Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.