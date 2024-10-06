Fenerliler yanlış yolda

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Kırmızılı takımla olan bağının devam ettiğini söyledi. Sosyal medya platformundan yaptığı yayında soruları cevaplayan milli futbolcu, "Tuttuğum takımın hala sorulmaması lazım. Ne ben gittim ne siz. Ben de Galatasaray'ın taraftarıyım. Kazanınca seviniyorum, kaybedince üzülüyorum. Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama; belki bir gün farkına varırlar" dedi. Kerem Aktürkoğlu, Rigas - Galatasaray maçıyla ilgili de "Çok üzüldüm. Orada puan kaybeden arkadaşlarım benim dostlarımdı. Onlara bu süreçte destek olmak gerekiyor. Galatasaray, bu tür süreçleri hızlıca atlatan çok güçlü bir takımdır" diye konuştu. Benfica'da tüm gözleri üzerine çeviren milli futbolcu, çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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