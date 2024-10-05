Göztepe’nin konuğu Sivas

Süper Lig'in 8. haftasında bugün Kasımpaşa ile Bodrum karşılaşacak. Maç saat 13.30'da başlayacak. Göztepe ise saat 16.00'da Sivas'ı ağırlayacak. Başakşehir saat 19.00'daki maçta Kayseri'yi konuk edecek.

ANCELOTTİ'DEN ARDA YORUMU

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler, çok az oynuyor çünkü rekabet fazla. İlk 11'de yer bulmak kolay değil. Bu kolay değil ama geçen yıla göre daha fazla oynuyor" dedi.

AÇILIŞ MAÇINI MERSİN KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Mersinspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 75-65 yendi. Mersin'de Pineiro 19 sayıyla yıldızlaştı.