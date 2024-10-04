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Süper Kupa'nın sahibi F.Bahçe

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çarşamba akşamı başlayan ancak tribün olayları nedeniyle dün (perşembe) gününe ertelenen maçta Sarı-Lacivertliler, Siyah- Beyazlı takımı 79-63 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Süper Kupa’nın sahibi F.Bahçe

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FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çarşamba akşamı başlayan ancak tribün olayları nedeniyle dün (perşembe) gününe ertelenen maçta Sarı-Lacivertliler, Siyah- Beyazlı takımı 79-63 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Kanarya, üst üste ikinci sezonda da hem EuroLeague hem de Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermiş oldu. Meesseman, Sevgi Uzun ve Atkins'in rakip önündeki etkili oyunu zaferi getirdi. Beşiktaş'ta Hillsman ve Winterburn'ün çabaları ise mağlubiyete engel olamadı.

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