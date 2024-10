Jose Mourinho: "Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir"

Jose Mourinho, Twente beraberliğinden sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "İyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. iyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu" dedi. Mourinho, "Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak" şeklinde konuştu.

