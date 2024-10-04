PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Jose Mourinho: "Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir"

Jose Mourinho, “Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. Beraberlik golü sonrası momentum bize geçti, kazanabilirdik” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Jose Mourinho: Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho, Twente beraberliğinden sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "İyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. iyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0'ken net pozisyon kaçırdık, her maç başımıza geliyor. Oosterwolde'nin şutu direkten döndü, En Nesyri kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu" dedi. Mourinho, "Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti, kazanabilirdik. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlacak
Kritik MGK sonrası İsrail’e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan’ın yanındayız
Türk Telekom e-posta hizmeti
CANLI | Lübnan’da sıcak çatışma: 9 İsrail askeri öldü! İsrail Beyrut’ta sağlık merkezini vurdu! | Hizbullah roketledi!
Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında
Çilingir sahnede! Fenerbahçe Twente karşısında puanı Tadic ile aldı
ABD Başkanı Joe Biden’ın İran sözleri petrol fiyatını yükseltti!
Kocaman sıfır! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Frankurt’a 3-1 yenildi
Tuzla’da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarık
Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı
Boris Johnson’dan böcek iddiası: Netanyahu’nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi
İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı | Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi... Yine o meşhur harita
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
SON DAKİKA