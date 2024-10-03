Alperen Şengün 21 Ekim’e kadar yeni kontrata imza atabilir

Houston Rockets, 2021'den bu yana formasını giyen milli yıldızımız Alperen Şengün'ün 2025 yazında sona erecek olan sözleşmesini çok geçmeden uzatmanın planlarını yapıyor. Öte yandan 21 Ekim'e kadar herhangi bir anlaşmanın imzalanmaması, milli oyuncumuzun sezon sonu 'sınırlı serbest' olacağı anlamına gelecek. Rockets, Şengün'e maksimum kontrat verme kararı alması halinde milli yıldızımızla maksimum 5 yıl, 224 milyon dolara kadar bir sözleşme imzalayabilir. 2023-24 sezonunda 63 maça çıkan milli basketbolcumuz, 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları tutturdu.

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