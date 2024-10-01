Barış Alper’e ilk uyarı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın son maçlardaki etkisiz görüntüsü ve savunmaya destek vermemesi dikkat çekmişti. Sarı-Kırmızılı yönetimin de form düşüklüğü yaşayan ve konsantre olmakta zorlanan futbolcuyu uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin yıldız ismi inişli çıkışlı performansını bir an önce düzeltmesi ve özel hayatını düzene koyması konusunda ikaz ettiği ifade edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta boy gösteren 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asiste imza attı. Geride bıraktığımız transfer döneminde adı Avrupa'nın dev ekipleriyle anılan Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan kontratı 2027 yılında sonra erecek.