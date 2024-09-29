Arda planı değiştirmez

Atletico Madrid - Real Madrid derbisi öncesi Diego Simeone önemli değerlendirmeler yaptı. Tecrübeli hoca "Modric veya Arda Güler orta sahada yer alsa da bu durum pek bir şey değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

VALENCİA'YA BÜYÜK MÜJDE

15 yıldan fazla bir süredir inşaat halinde duran ve bir türlü tamamlanamayan Valencia'nin "yeni evi" Nou Mestalla'nın tamamlanması için İspanyol ekibinin yönetimi harekete geçti. Stat kısa sürede bitecek.

YIRTICI BİR EKİP OLMALIYIZ

Anadolu Efesli Shane Larkin, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Takımın Amerikalı oyun kurucusu "Çok yırtıcı bir ekip olmamızı bekliyorum. Tabii ki yeni salonda da tribünleri doldurmalıyız" dedi.