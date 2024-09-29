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Arda planı değiştirmez

Atletico Madrid - Real Madrid derbisi öncesi Diego Simeone önemli değerlendirmeler yaptı. Tecrübeli hoca "Modric veya Arda Güler orta sahada yer alsa da bu durum pek bir şey değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Arda planı değiştirmez

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Atletico Madrid - Real Madrid derbisi öncesi Diego Simeone önemli değerlendirmeler yaptı. Tecrübeli hoca "Modric veya Arda Güler orta sahada yer alsa da bu durum pek bir şey değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

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