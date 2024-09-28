Yusuf Yazıcı Olympiakos’a doğru

Lille ile kontratı sona erdikten sonra adı Türk takımlarıyla da anılan ancak henüz bir kulübe imza atmayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan gazeteci Nikos Kotsis'in haberine göre Olympiakos, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Yusuf Yazıcı'nın kendisini Olympiakos'a bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere kısa süre içinde Atina'ya gideceği belirtildi. Geçen sezon Fransız ekibinin formasıyla 42 maça çıkan 27 yaşındaki 10 numara 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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