Yine stoperde oynayacak

Kayserispor maçında Stefan Savic'in sakatlanmasından sonra stoper bölgesine geçen ardından ise Gaziantep FK maçında da bu bölgede oynayan Mendy'nin yarın oynanacak olan Konyaspor maçında da stoper oynaması bekleniyor. Önceki gün basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenmanda stoper olarak as kadro ile denen Mendy, bu bölgeye alışmaya başladı. Ancak bu bölgeye transfer edilen ve şu an yedek kalan Serdar Saatçı ile ilgili de henüz kararını vermeyen Şenol Güneş, "Serdar'ı koyduğumuz zaman o daha iyiyse o oynayacak" diyerek, bu mevkide bir değişiklik yapabileceğinin sinyallerini de verdi.

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