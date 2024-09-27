Trabzonspor’un hocası Şenol Güneş’ten önemli açıklamalar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'da camia bulunduğu yerden memnun değil. Kimi ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama gördüğüm bu. Başkan, takımdaki tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak benim. Şeffaf olarak her şeyi paylaşacağım" dedi.

ÖLÜMÜNE OYNAYACAKSIN

Güneş, "Biz doğru oynayacağız, ondan sonra bizi durdursunlar da görelim bakalım nasıl durduruyorlar. Şu anda sahada yapılanları kimin yaptığını da biliyorum. Biz ağır konuşmasını da biliriz ama ona gerek yok, o sonraki iş" diye konuştu. Bordo- Mavililer'in tecrübeli çalıştırıcısı, "Sahaya çıktıktan sonra ölümüne oynayacaksın. Rakibi rahatsız etmeliyiz ama etmiyoruz. Top rakipteyken rahatsız etmemiz gerekirken biz top bizdeyken rahatsız ediyoruz. Onu da ortak ediyoruz oyuna" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, "Benim beklentim bu takımın şehre umut ve mutluluk vermesi. Bu takımı başarıya götürmekten başka bir düşüncem ve yok ve bunu yapacağım. Belki çok sıkıntı çekeceğiz ama onu da ben göğüsleyeceğim" dedi.