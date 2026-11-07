Kurulduğu günden bu yana rüşvet, yolsuzluk ile gündemden düşmeyen Yeni Parti'de kurultay için geri sayım başladı.

14-15 Kasım'daki ilk olağan kurultay öncesinde yaklaşık 800 bin üye, 81 ilde kurulacak sandıklarda genel başkanlık ön seçimi için oy kullanacak.

Özgür Özel'in tek aday olmasının beklendiği seçimde gözler, daha önce Parti Meclisi dışında bırakılan ve adları rüşvet ile yolsuzluk iddialarına karışan dört isme çevrildi.

Özel'in yeni yönetim listesinde bu isimlere yer verip vermeyeceği merak konusu oldu.

SANDIK KURULUYOR SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

CHP liderliği döneminden bu yana kurultay tartışmaları ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Özgür Özel'in Yeni Parti'deki ilk büyük sınavı için takvim işlemeye başladı.

Temmuz ayındaki kuruluş sürecinden bu yana çeşitli tartışmaların odağında bulunan Yeni Parti'de 1. Olağan Kurultay 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kurultay öncesinde ise genel başkanlık için ön seçim yapılacak. Yaklaşık 800 bin Yeni Parti üyesi, 81 ilde kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

Ön seçime Özgür Özel'in tek aday olarak katılması beklenirken, ardından gerçekleştirilecek olağan kurultayda genel başkan bu kez parti delegelerinin oylarıyla belirlenecek.

ASIL HESAP YENİ KADRODA

Özgür Özel'in genel başkanlık yarışında rakipsiz kalması beklenirken kurultayın asıl tartışma konusu Parti Meclisi'ne (PM) girecek isimler oldu.

Gözler, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba'ya çevrildi.

İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları kapsamında haklarında çeşitli iddialar gündeme gelen dört siyasetçinin Özel'in hazırlayacağı yeni PM listesinde yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Öte yandan kurultayda tüzük değişikliği yapılabileceği ve 80 olan PM üye sayısının 100'ün üzerine çıkarılabileceği belirtiliyor.

Bu ihtimal, ilk yönetim kadrosunun dışında tutulan isimlerin yeni dönemde parti yönetimine dönüp dönmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

BİRİNE 1 MİLYON DOLAR DİĞERİNE 5 MİLYON LİRA İDDİASI

Yeni yönetimde yer alıp almayacakları tartışılan isimlerden Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş iddianamesine ilişkin rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

İddianamede yer aldığı belirtilen suçlamalara göre Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Özgür Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Turan Taşkın Özer'in adı da İBB yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olarak anılmıştı. Veli Ağbaba hakkında ise belediye başkan adaylığı karşılığında partililerden rüşvet alındığı, delege borsası kurulduğu, birçok ilde adrese teslim ihalelerin organize edildiği ve torpilli atamalar yapıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Dört isme yönelik bu suçlamalar, kurultay öncesinde yeniden gündeme taşındı.

ÖZEL İLK LİSTEDE KAPIYI KAPATMIŞTI

Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluşunda Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba'yı Parti Meclisi'ne almamıştı.

Haklarındaki iddialarla gündeme gelen dört milletvekilinin yönetim dışında tutulması parti kulislerinde tartışmalara neden olmuştu.

Söz konusu isimler, Özel'in elini rahatlatmak amacıyla kendi istekleriyle parti yönetiminde görev talep etmediklerini savunmuştu.

Ancak kulislere yansıyan bir başka iddiaya göre Özgür Özel, haklarındaki tartışmalar nedeniyle dört milletvekilinden geri planda kalmalarını bizzat istemişti.

DIŞARIDA BIRAKTIKLARINA KAPI MI AÇACAK?

Yeni Parti'nin kuruluşunda yönetim dışında kalan dört ismin durumu, ilk olağan kurultay öncesinde yeniden tartışılmaya başlandı.

Özgür Özel'in hazırlayacağı yeni Parti Meclisi listesi merakla beklenirken üye sayısının artırılması ihtimali de dikkatleri bu isimlere çevirdi.

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