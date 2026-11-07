En düşük emekli maaşı için 30 bin TL kulisi: Refah payı ve seyyanen artış formülü masada
Yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Ekonomi yönetimi ve AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı düzenlemede, enflasyon farkına ek olarak refah payı ve seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor. En düşük emekli maaşının 30 bin TL civarına yükseltilmesi Ankara kulislerinde konuşulurken çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin gözü maaşlara yapılacak artışa çevrildi. Ekonomi yönetimi ile AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı düzenlemede, enflasyon farkının üzerinde bir zam yapılması gündemde. En düşük emekli aylığının 30 bin TL civarına çıkarılması konuşulurken refah payı ve seyyanen zam seçenekleri üzerinde duruluyor.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Meclis kulislerinden edindiği bilgileri paylaşarak emekli maaşlarına ilişkin çalışmaların aralık ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini aktardı.
ÖNCELİKLE ENFLASYON FARKI ESAS ALINACAK
Ağaoğlu, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemede enflasyon farkının yüzde 8 ila yüzde 10 civarında olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi 17 milyon civarında emekli olduğu ifade ediliyor ve 17 milyon emekli için öncelikle bir enflasyon farkı verilecek. Bu enflasyonun yüzde 8-10 civarında olabileceği ifade ediliyor. SSK ve Bağkur emeklileri için bu oranda bir enflasyon farkının maaşlarına yansıyacağını söyleyebiliriz."
Başkan Erdoğan'ın maaş artışlarına ilişkin talimatını da aktaran Ağaoğlu, "Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçenin imkânlarının zorlanmasını istedi. İşte bu yönde açıklamalar geliyor. Şimdiye kadar enflasyon oranında zamlar yapıldı emeklilere. Ancak bu defa enflasyon farkının üzerinde bir zam yapılacak, bir artış yapılacak." dedi.
EMEKLİYE ZAMDA İKİ FORMÜL MASADA
Ağaoğlu, enflasyon farkına ek olarak uygulanabilecek iki ayrı seçenek üzerinde çalışıldığını açıkladı.
İlk seçeneğin refah payı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Yüzde 5, yüzde 10 gibi oranlar belirlenip refah payı verilmesi söz konusu." ifadelerini kullandı.
İkinci seçeneğin ise bütün emeklileri kapsayacak seyyanen artış olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Seyyanen bir ödeme yapılması, yani bütün emeklilerin maaşına yansıyacak şekilde bir seyyanen zamdan da yine söz ediliyor." dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 30 BİN TL BEKLENTİSİ
Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında en düşük aylığın ne kadar olacağı geliyor. Ankara kulislerinde bu tutarın 30 bin TL civarına yükseltilebileceği konuşuluyor.
Ağaoğlu, en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiyi şu sözlerle aktardı:
"Tabii özellikle gözler en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına çevrilmiş durumda ki bunun da en az 30.000 civarında olacağı ifade ediliyor."
Ağaoğlu, "Tabii birçok rakam telaffuz ediliyor ama bunların önemli bir kısmının doğru olmadığı, yüksek rakamlar olduğu ifade ediliyor. Bütçenin imkan verdiği ölçüde bu zamların yapılabileceği ifade ediliyor." diye konuştu.
Maaş artışlarında prim gün sayısına bağlı farklılıkların olabileceği, ayrıca 65 yaş üzerindeki emeklilere ilave refah payı verilmesinin de değerlendirildiği belirtildi.
MECLİS KULİSLERİNDE EMEKLİ MAAŞI HAREKETLİLİĞİ
Emekli maaşlarına yapılacak artış, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de milletvekillerinin gündeminde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde Meclis kulislerinde milletvekilleriyle bir araya geldiğini aktaran Ağaoğlu, emeklilere yapılacak zammın görüşmelerde öne çıktığını söyledi.
Ağaoğlu, sahada vatandaşla temasta olan milletvekillerinin Bakan'a "Ne kadar olacak?" sorusunu yönelttiğini aktararak, "İşte bu noktada Çalışma Bakanı'na da milletvekillerinin de baskı yaptığını söyleyebiliriz, önemli bir artış olması, kayda değer bir artış olması noktasında." ifadelerini kullandı.
ZAM ORANLARI İÇİN ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR
Ekonomi yönetiminin farklı zam oranlarının bütçeye etkisini değerlendirdiğini belirten Ağaoğlu, "Ve tabii etki analizlerini gerçekleştiriyorlar. Etki analizleri önemli. Ne kadar verilirse ne olur? Ne kadar artış yapılırsa nasıl bir bütçeye yansıması olur? İşte tüm bunlar masaya yatırılmış durumda." dedi.
Ağaoğlu, düzenlemenin takvimine ilişkin "Aralık ayı önemli, gözler aralık ayında olacak. Çalışmalar aralık ayı boyunca devam edecek, yıl sonuna kadar tamamlanacak, sonra yeni yılda mecliste yasal düzenleme yapılmak zorunda." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın da yeni yıldaki artışlara ilişkin açıklamalar yaptığını hatırlatan Ağaoğlu, "O yasal düzenlemenin mecliste yapılması bütçe görüşmelerinden sonra bekleniyor ve en geç şubat ayında da maaşlara yansıyacağı ifade ediliyor." sözleriyle kulislerde konuşulan takvimi paylaştı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 35 BİN TL KULİSİ
Emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücrette yapılacak artış için de aralık ayında yoğun bir mesai bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, önceki yıllarda olduğu gibi aralık ayının ikinci haftasında toplanması öngörülüyor.
Mevcut asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, Ankara'da konuşulan rakamlara ilişkin "Asgari ücretliler için kulislerde en az 35.000 olabileceği üzerinde bir rakam telaffuz edildiğini söyleyelim." ifadelerini kullandı.
Hem emekli maaşları hem de asgari ücret için nihai rakamların aralık ayında yürütülecek çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, 26 Ekim 2026 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."