EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 30 BİN TL BEKLENTİSİ Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında en düşük aylığın ne kadar olacağı geliyor. Ankara kulislerinde bu tutarın 30 bin TL civarına yükseltilebileceği konuşuluyor.

En düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 30 bin TL (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Ağaoğlu, "Tabii birçok rakam telaffuz ediliyor ama bunların önemli bir kısmının doğru olmadığı, yüksek rakamlar olduğu ifade ediliyor. Bütçenin imkan verdiği ölçüde bu zamların yapılabileceği ifade ediliyor." diye konuştu.

"Tabii özellikle gözler en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına çevrilmiş durumda ki bunun da en az 30.000 civarında olacağı ifade ediliyor."

Ağaoğlu, sahada vatandaşla temasta olan milletvekillerinin Bakan'a "Ne kadar olacak?" sorusunu yönelttiğini aktararak, "İşte bu noktada Çalışma Bakanı'na da milletvekillerinin de baskı yaptığını söyleyebiliriz, önemli bir artış olması, kayda değer bir artış olması noktasında." ifadelerini kullandı.

ZAM ORANLARI İÇİN ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

Ekonomi yönetiminin farklı zam oranlarının bütçeye etkisini değerlendirdiğini belirten Ağaoğlu, "Ve tabii etki analizlerini gerçekleştiriyorlar. Etki analizleri önemli. Ne kadar verilirse ne olur? Ne kadar artış yapılırsa nasıl bir bütçeye yansıması olur? İşte tüm bunlar masaya yatırılmış durumda." dedi.

Ağaoğlu, düzenlemenin takvimine ilişkin "Aralık ayı önemli, gözler aralık ayında olacak. Çalışmalar aralık ayı boyunca devam edecek, yıl sonuna kadar tamamlanacak, sonra yeni yılda mecliste yasal düzenleme yapılmak zorunda." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın da yeni yıldaki artışlara ilişkin açıklamalar yaptığını hatırlatan Ağaoğlu, "O yasal düzenlemenin mecliste yapılması bütçe görüşmelerinden sonra bekleniyor ve en geç şubat ayında da maaşlara yansıyacağı ifade ediliyor." sözleriyle kulislerde konuşulan takvimi paylaştı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 35 BİN TL KULİSİ

Emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücrette yapılacak artış için de aralık ayında yoğun bir mesai bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, önceki yıllarda olduğu gibi aralık ayının ikinci haftasında toplanması öngörülüyor.

Mevcut asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, Ankara'da konuşulan rakamlara ilişkin "Asgari ücretliler için kulislerde en az 35.000 olabileceği üzerinde bir rakam telaffuz edildiğini söyleyelim." ifadelerini kullandı.

Hem emekli maaşları hem de asgari ücret için nihai rakamların aralık ayında yürütülecek çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, 26 Ekim 2026 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu, daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

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