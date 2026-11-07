Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştirebilir! Transfer için 3 takım peşinde
Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya çıktı. MLS'ten 3 kulübün Alman futbolcuyu transfer etmek istediği ve Stuttgart karşılaşmasında sarı-kırmızılı yönetimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Son haftalarda forma süresi azalan 30 yaşındaki yıldızın da ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un son haftalarda daha az süre verdiği Leroy Sane için ABD'den transfer iddiası gündeme geldi. MLS'te mücadele eden 3 kulübün Alman futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray yönetimiyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.
STUTTGART MAÇINDA 3 KULÜP TAKİP ETTİ
Leroy Sane'yle ilgilenen MLS temsilcilerinin transfer için somut adımlar atmaya hazırlandığı iddia edildi.
ABD'den 3 kulübün yetkililerinin, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği belirtildi.
30 yaşındaki futbolcu, 3 Kasım'da RAMS Park'ta oynanan mücadeleye 77. dakikada dahil oldu ve 13 dakika süre aldı.
Kulüp temsilcilerinin karşılaşmanın ardından Galatasaray yönetimiyle bir araya gelerek Sane'nin transfer şartlarını görüştüğü öne sürüldü.
OCAK AYINDA RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Alman yıldızla ilgilenen 3 MLS kulübünün ara transfer döneminde Galatasaray'a resmî teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimle ilk temasların gerçekleştirildiği iddia edilirken görüşmelerin mali ayrıntıları hakkında bilgi paylaşılmadı.
Sane'yi isteyen kulüplerin isimleri ve olası bonservis bedelleri de açıklanmadı.
Transfer görüşmelerinin ilerlemesi durumunda oyuncunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceği iddia edildi.
LEROY SANE DE AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Galatasaray'daki son döneminde ilk 11'deki yerini kaybeden Leroy Sane'nin de takımdan ayrılma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılılarda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Alman futbolcunun, kariyerini farklı bir ligde sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi.
Sane'nin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerinde Okan Buruk'un kadro tercihleri ve kendisine sunulabilecek transfer koşullarının etkili olabileceği ifade edildi.
SON 4 LİG MAÇINDA 113 DAKİKA OYNADI
Leroy Sane'nin Galatasaray'da son haftalarda aldığı süreler de dikkat çekti.
Alman futbolcu, Trabzonspor karşısında 90 dakika sahada kalırken sonraki 4 lig maçında toplam 113 dakika görev yaptı.
Sane, Kasımpaşa karşısında 13, Gençlerbirliği maçında 61, Fenerbahçe derbisinde 10 ve Konyaspor mücadelesinde 29 dakika oynadı.
Böylece 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor karşılaşmasının ardından ligde oynanan 4 müsabakada da sınırlı süre aldı.
57 MAÇTA 16 GOL KATKISI
2025 yılının yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten Galatasaray'a katılan Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla toplam 57 resmî karşılaşmaya çıktı.
Alman futbolcu, bu müsabakalarda 7 gol ve 9 asist kaydederek toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.
2026-2027 sezonunda ise teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri doğrultusunda zaman zaman yedek kulübesinde kalan Sane, düzenli ilk 11 oyuncusu olma özelliğini kaybetti.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Leroy Sane'nin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Bu nedenle Alman futbolcunun ara transfer döneminde başka bir takıma gitmesi halinde kulüplerin bonservis veya diğer transfer koşullarında anlaşması gerekecek.
MLS ekiplerinin ocak ayında resmî teklif sunmasının beklendiği iddia edilirken Galatasaray'ın oyuncunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği transfer sürecinin belirleyici unsurlarından biri olacak.