Sane'nin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerinde Okan Buruk'un kadro tercihleri ve kendisine sunulabilecek transfer koşullarının etkili olabileceği ifade edildi.

Böylece 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor karşılaşmasının ardından ligde oynanan 4 müsabakada da sınırlı süre aldı.

Alman futbolcu, bu müsabakalarda 7 gol ve 9 asist kaydederek toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.

Alman futbolcuyla ilgilenen 3 kulübün ocak ayındaki ara transfer döneminde resmî teklif sunabileceği iddia edildi. (Fotoğraf: AA)



GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Leroy Sane'nin Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Bu nedenle Alman futbolcunun ara transfer döneminde başka bir takıma gitmesi halinde kulüplerin bonservis veya diğer transfer koşullarında anlaşması gerekecek.

MLS ekiplerinin ocak ayında resmî teklif sunmasının beklendiği iddia edilirken Galatasaray'ın oyuncunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği transfer sürecinin belirleyici unsurlarından biri olacak.