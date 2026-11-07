Fenerbahçe'de ilk transfer belli oldu! Emre Belözoğlu istiyor
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin, Botafogo forması giyen Brezilyalı futbolcu Danilo'yu gündemine aldığı iddia edildi. Emre Belözoğlu'nun takımında görmek istediği 25 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroluk bonservis ihtimali öne çıkarken Rusya'dan gelen transfer girişiminin ayrıntıları da ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından ocak ayı transfer dönemi için kadro planlaması devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'da forma giyen Danilo dos Santos de Oliveira'yı takibe aldığı iddia edildi. Daha önce Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli, olası transferin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.
FENERBAHÇE'DEN DANILO HAMLESİ
Sarı-lacivertlilerin, Botafogo'nun merkez orta saha oyuncusu Danilo'yu transfer listesine eklediği ve futbolcunun performansını Güney Amerika'da takip ettiği belirtildi.
Emre Belözoğlu yönetiminde orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'nin, 2027 yılının ocak ayında Brezilyalı yıldız için girişimde bulunacağı iddia edildi.
Danilo'nun Avrupa futbolundaki geçmişi ve Brezilya Milli Takımı'ndaki performansıyla transfer listesinde öne çıkan isimlerden biri olduğu kaydedildi.
BOTAFOGO'NUN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR
Danilo'nun transferinde mali koşulların belirleyici olabileceği ifade edildi.
Brezilya temsilcisi Botafogo, Temmuz 2025'te Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı oyuncu için bonuslarla birlikte yaklaşık 22 milyon euro ödedi.
25 yaşındaki futbolcunun artan piyasa değerinin ardından Botafogo'nun olası transfer görüşmelerinde 40 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli isteyebileceği iddia edildi.
Söz konusu rakamın kesinleşmiş bir satış bedeli veya Fenerbahçe tarafından yapılmış teklif olmadığı, Botafogo'nun transfer görüşmelerindeki muhtemel beklentisini yansıttığı belirtildi.
ZENIT'İN 40 MİLYON EUROLUK TEKLİFİNİ REDDETTİ
Danilo'ya ilgi gösteren kulüpler arasında Rusya temsilcisi Zenit'in de bulunduğu kaydedildi.
Rus ekibinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak amacıyla bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu iddia edildi.
Ancak Danilo'nun Rusya'da forma giymek istemediği ve bu nedenle transfer seçeneğini geri çevirdiği belirtildi.
Brezilyalı futbolcunun kariyerine ülkesinde devam etmeye veya Avrupa'nın daha rekabetçi liglerinde mücadele etmeye öncelik verdiği ifade edildi.
Bu tercih, Fenerbahçe'nin olası transfer girişiminde oyuncunun sportif beklentilerinin de belirleyici olacağını gösteriyor.
SÖZLEŞMESİ 2029 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR
Danilo'nun Botafogo ile sözleşmesi Temmuz 2029'a kadar sürüyor.
Brezilyalı futbolcunun kontratındaki uluslararası serbest kalma bedeli konusunda ise farklı rakamlar bulunuyor.
Transfer haberlerinde 200 milyon euro olarak belirtilen serbest kalma maddesinin bazı belgelerde 20 milyon euro olarak geçtiği iddia edildi. Sözleşmedeki tutara ilişkin bu farklılık kesin biçimde giderilemedi.
Bu nedenle olası transferin mali koşullarında, sözleşme maddesinden bağımsız olarak kulüpler arasında yapılabilecek görüşmelerin önem taşıdığı değerlendiriliyor.
PREMIER LİG'DEN BREZİLYA'YA DÖNDÜ
29 Nisan 2001 doğumlu Danilo, profesyonel kariyerinde Palmeiras ve Nottingham Forest formalarını giydikten sonra Botafogo'ya transfer oldu.
Palmeiras altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, Brezilya ekibinde iki kez Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Brezilya Ligi, Brezilya Kupası ve eyalet şampiyonluklarında da başarı elde etti.
2023 yılında İngiltere'ye transfer olan Danilo, Nottingham Forest formasıyla Premier Lig deneyimi kazandı.
Temmuz 2025'te ülkesine dönen futbolcu, Botafogo ile dört yıllık sözleşmeye imza attı.