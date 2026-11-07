Bu tercih, Fenerbahçe'nin olası transfer girişiminde oyuncunun sportif beklentilerinin de belirleyici olacağını gösteriyor.

Brezilyalı futbolcunun kariyerine ülkesinde devam etmeye veya Avrupa'nın daha rekabetçi liglerinde mücadele etmeye öncelik verdiği ifade edildi.

Ancak Danilo'nun Rusya'da forma giymek istemediği ve bu nedenle transfer seçeneğini geri çevirdiği belirtildi.

Rus ekibinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak amacıyla bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu iddia edildi.

Danilo'nun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotoğraf: Brezilya Futbol Federasyonu)

SÖZLEŞMESİ 2029 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Danilo'nun Botafogo ile sözleşmesi Temmuz 2029'a kadar sürüyor.

Brezilyalı futbolcunun kontratındaki uluslararası serbest kalma bedeli konusunda ise farklı rakamlar bulunuyor.

Transfer haberlerinde 200 milyon euro olarak belirtilen serbest kalma maddesinin bazı belgelerde 20 milyon euro olarak geçtiği iddia edildi. Sözleşmedeki tutara ilişkin bu farklılık kesin biçimde giderilemedi.

Bu nedenle olası transferin mali koşullarında, sözleşme maddesinden bağımsız olarak kulüpler arasında yapılabilecek görüşmelerin önem taşıdığı değerlendiriliyor.