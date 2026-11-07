Ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin Inter'de kalmak olması nedeniyle olası transfer yarışında İtalyan ekibinin vereceği karar belirleyici olacak.

İki kulübün de tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için şartları değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Milli futbolcuyla yaklaşık iki yıldır ilgilenen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması durumunda transfer için girişimlerde bulunabileceği iddia edildi.

JUVENTUS VE COMO DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Hakan Çalhanoğlu için yalnızca Türkiye'den değil, İtalya'dan da ilgi bulunduğu belirtildi.

Serie A ekiplerinden Juventus'un, milli oyuncunun Inter ile yaşadığı sözleşme sürecini takip ettiği ve anlaşma sağlanamaması halinde transfer seçeneğini değerlendirebileceği kaydedildi.

Cesc Fabregas yönetimindeki Como'nun da 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında bulunduğu ifade edildi.

Como'nun olası girişiminde teknik direktör Fabregas'ın takımda kalmasının önemli bir unsur olabileceği belirtilirken Juventus'un da orta sahasını deneyimli bir isimle güçlendirme ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

Böylece Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili transfer iddialarında Galatasaray, Fenerbahçe, Juventus ve Como olmak üzere dört kulübün adı öne çıktı.