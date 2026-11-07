İmza için dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın peşinde
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya çıktı. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki yıldız için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeniden yarışa girebileceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun yeni sözleşme talepleri ve kendisini takip eden diğer kulüpler de belli oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği, yaz transfer dönemi öncesinde yeniden gündeme geldi. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek milli futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi. İki ezeli rakibin yaklaşık iki yıldır kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile yürüttüğü sözleşme görüşmeleri, transfer sürecinde belirleyici olacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MAAŞ TALEBİ BELLİ OLDU
Inter'de kariyerini sürdürmeye öncelik veren Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme için kulübünden istediği şartlar ortaya çıktı.
Milli futbolcunun mevcut takımındaki konumuna uygun bir anlaşma talep ettiği ve yıllık yaklaşık 6 milyon euro olan net maaşının korunmasını istediği belirtildi.
Çalhanoğlu'nun ekonomik koşulların yanı sıra sözleşme süresine de önem verdiği ve Inter yönetiminden en az iki yıllık yeni bir kontrat beklediği ifade edildi.
Ancak taraflar arasında gerçekleştirilen ilk temaslara rağmen yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamadı.
INTER YÖNETİMİNİ DÜŞÜNDÜREN 2 DETAY
İtalyan ekibinin Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme taleplerine temkinli yaklaştığı belirtildi.
Inter yönetiminin değerlendirmesinde milli futbolcunun yaşı ve son iki sezonda yaşadığı sakatlık problemlerinin etkili olduğu kaydedildi.
32 yaşındaki oyuncunun son iki sezonda farklı fiziksel sorunlar nedeniyle sırasıyla 17 ve 15 karşılaşmada forma giyememesi, uzun vadeli sözleşme görüşmelerinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.
Yönetimin, tecrübeli orta saha oyuncusunun takım içindeki önemine rağmen yeni anlaşmanın süresi ve mali koşulları üzerinde değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN DEVREDE
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile anlaşamaması halinde Türkiye'ye dönme ihtimali yeniden gündeme gelebilir.
Milli futbolcuyla yaklaşık iki yıldır ilgilenen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması durumunda transfer için girişimlerde bulunabileceği iddia edildi.
İki kulübün de tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için şartları değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
Ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin Inter'de kalmak olması nedeniyle olası transfer yarışında İtalyan ekibinin vereceği karar belirleyici olacak.
JUVENTUS VE COMO DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Hakan Çalhanoğlu için yalnızca Türkiye'den değil, İtalya'dan da ilgi bulunduğu belirtildi.
Serie A ekiplerinden Juventus'un, milli oyuncunun Inter ile yaşadığı sözleşme sürecini takip ettiği ve anlaşma sağlanamaması halinde transfer seçeneğini değerlendirebileceği kaydedildi.
Cesc Fabregas yönetimindeki Como'nun da 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında bulunduğu ifade edildi.
Como'nun olası girişiminde teknik direktör Fabregas'ın takımda kalmasının önemli bir unsur olabileceği belirtilirken Juventus'un da orta sahasını deneyimli bir isimle güçlendirme ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.
Böylece Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili transfer iddialarında Galatasaray, Fenerbahçe, Juventus ve Como olmak üzere dört kulübün adı öne çıktı.
SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN 2027'DE BİTİYOR
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
Tarafların yeni anlaşma sağlayamaması durumunda tecrübeli futbolcu, sezon sonunda bonservis bedeli olmadan başka bir takıma transfer olabilecek.
Bu durum, milli oyuncunun geleceğiyle ilgilenen kulüpler açısından önemli bir transfer fırsatı oluşturabilir.
Inter'de kalmayı ilk seçenek olarak gören Çalhanoğlu'nun geleceğinde maaş beklentisi, sözleşme süresi ve kulübün sunacağı şartlar belirleyici olacak.
BU SEZON 12 MAÇTA 3 GOL ATTI
Hakan Çalhanoğlu, 2026-2027 sezonunda Inter formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev aldı.
Toplam 647 dakika sahada kalan 32 yaşındaki milli futbolcu, bu müsabakalarda 3 kez fileleri havalandırdı.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun Inter ile sözleşme görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus ve Como'nun transfer planlarını da etkileyebilir.