UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Polonya'da yargı krizi sonrası silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Polonya'nın Krakow kentinde bir araçtan çevreye ateş açılmasıyla kanlı bir saldırı düzenlendi. Olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 10 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Polonya'da yargı krizi sonrası silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Polonya'nın Krakow şehrinde büyük bir saldırı yaşandı.

Polonya'da yargı krizi sonrası silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı-2

Şehir merkezinde seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi ise yaralandı.

Polonya'da yargı krizi sonrası silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı-3

Video Oynatma İkonu Avrupa'nın ortasında silahlı saldırı! Polonya polisi alarmda

Ülkede bir süredir derinleşen ve anayasal kurumlar ile yüksek yargı organları arasında tarihin en sert gerilimlerinden birine sahne olan yargı krizi, sonrası sebebi henüz bilinmeyen bir saldırı yaşandı.

Polonya'da yargı krizi sonrası silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı-4

OLAY YERİ VE MÜDAHALE

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polonyada darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesine baskın! Cumhurbaşkanı Nawrocki acil koduyla döndü... Halk sokağa çağrıldıPolonyada darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesine baskın! Cumhurbaşkanı Nawrocki acil koduyla döndü... Halk sokağa çağrıldı

CENTCOM'dan İran'a karşı operasyon: Iron Gate görev gücü kuruldu! Hazar Denizi ve kara sınırları için yeni tedbir paketi
SONRAKİ HABER

"Demir Kapı" dönemi
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler