Şehir merkezinde seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi ise yaralandı.

Avrupa'nın ortasında silahlı saldırı! Polonya polisi alarmda

Ülkede bir süredir derinleşen ve anayasal kurumlar ile yüksek yargı organları arasında tarihin en sert gerilimlerinden birine sahne olan yargı krizi, sonrası sebebi henüz bilinmeyen bir saldırı yaşandı.