Polonya'da yargı krizi sonrası silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Polonya'nın Krakow kentinde bir araçtan çevreye ateş açılmasıyla kanlı bir saldırı düzenlendi. Olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 10 kişinin yaralandığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Polonya'nın Krakow şehrinde büyük bir saldırı yaşandı.
Şehir merkezinde seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi ise yaralandı.
Avrupa'nın ortasında silahlı saldırı! Polonya polisi alarmda
Ülkede bir süredir derinleşen ve anayasal kurumlar ile yüksek yargı organları arasında tarihin en sert gerilimlerinden birine sahne olan yargı krizi, sonrası sebebi henüz bilinmeyen bir saldırı yaşandı.
OLAY YERİ VE MÜDAHALE
Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya