Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer YENİ Parti'den istifa etti

Kendi içinde kliklere bölünen, kulis entrikalarından başını kaldıramayan Yeni Parti'de beklenen deprem Tekirdağ'da koptu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, hasta yatağındayken arkasından dönen dolaplara isyan ederek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yüceer Yeni Parti'yi zehir zemberek sözlerle topa tuttu.

"HİZMET DEĞİL, KOLTUK DERDİNE DÜŞTÜLER"

Parti kadrolarının millete hizmet etmek yerine kendi küçük iktidar alanlarını koruma yarışına girdiğini vurgulayan Candan Yüceer, parti yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda."

HASTA YATAĞINDAKİ BAŞKANA DELEGE AMBARGOSU

Partideki vefasızlığın ve hizipçiliğin ulaştığı boyutu örneklerle anlatan Yüceer, kendisinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde dahi kongrenin başlatılmayıp delege pazarlıklarına kurban edildiğini ifade etti:

"Hasta yatağında olduğum bir dönemde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Mesele bir delege listesi değil; yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır, yol arkadaşlığı hukukudur."

"KİŞİSEL ÇIKARLAR ORTAK DEĞERLERİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Parti tabanını ve yerel yönetimleri hiçe sayan dar kadrocu anlayışla yol yürümeyeceğini belirten Yüceer, istifa kararının gerekçesini şu ifadelerle aktardı:

"Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil; altyapı, yol, su ve sosyal destek bekleyen Tekirdağ'a hizmettir. Tekirdağ'ın kaybedecek bir günü bile yok."