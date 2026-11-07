Yunanistan’dan küstah tehdit! Doğu Akdeniz’de Türk müdahalesine karşı plan mesajı
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki izinsiz araştırma girişimine yönelik açık uyarısının ardından Atina’dan açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, olası Türk müdahalesinde seyirci kalmayacaklarını belirtip her ihtimale karşı planları bulunduğunu söyledi. Fransa, AB ve ABD’nin desteğini öne çıkaran Hacivasiliu, kablo projesinin takvimini değiştirmeyeceklerini savundu.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında yürütülmesi planlanan izinsiz araştırma faaliyetine karşı Ankara'nın yaptığı uyarı, Atina'nın gündemine oturdu. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, 7 Kasım'da ERT News'e yaptığı açıklamada, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesi için Türkiye ile herhangi bir mutabakat bulunmadığını söyledi.
Araştırma izninin sözde Yunan makamlarından istendiğini ve bu makamlarca verildiğini savunan Hacivasiliu, Ankara'nın bir gün önce duyurduğu muvafakat şartına rağmen programın değiştirilmeyeceğini belirtti.
TÜRKİYE'YE KARŞI "HER İHTİMALE PLAN" MESAJI
Türkiye'nin araştırmalara müdahale etmesi ihtimali sorulan Hacivasiliu, böyle bir durumda Yunanistan'ın gelişmeleri izleyip kenarda durmayacağını ifade etti. Atina'nın her ihtimale karşı planı bulunduğunu söyleyen Yunan yetkili, Türkiye'nin haklarını koruma kararlılığına karşı meydan okuyan bir mesaj verdi.
Hacivasiliu, bununla birlikte yakın bir Türk müdahalesi beklemediğini ve mevcut aşamada sahada gerilim yaşanmasının bölgedeki hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını belirtti. Olası müdahaleye karşı hangi adımların atılacağına ilişkin ayrıntı açıklamadı.
ANKARA'YA KARŞI FRANSA VE AB KOZU
Hacivasiliu, projenin sözde Yunan, Kıbrıs ve İsrail boyutunun yanında Fransız ve Avrupa çıkarlarını da temsil ettiğini söyledi. Projenin AB'den önemli miktarda finansman aldığını belirten Yunan yetkili, ABD dâhil müttefik ve ortakların desteğine sahip olduklarını ifade etti.
Ankara'nın hukuki uyarısına karşı müttefiklerini öne çıkaran Atina, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığı farklı ülkelerin çıkarları üzerinden genişleten bir tutum sergiledi. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarını yok sayan Yunan yönetimi, Fransız ve Avrupa çıkarlarını Ankara'ya karşı siyasi baskı kozu olarak sunmaya kalkıştı.
Araştırma faaliyetinin Türk kıta sahanlığında kalan bölümü için Yunan makamlarının verdiği izin yeterli değil. Dışişleri Bakanlığı, bu alandaki çalışmalar için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'nin muvafakatinin alınması gerektiğini ve ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını açıkça bildirdi. Bakanlık, Yunanistan ve GKRY'nin bu amaçla yayımladığı yetkisiz seyir ikaz duyurularının da Türkiye tarafından iptal edildiğini duyurdu.
TÜRKİYE BİR GÜN ÖNCE AÇIKÇA UYARDI
Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Fransız bayraklı bir geminin Türk kıta sahanlığında izinsiz kablo döşenmesine yönelik hukuka aykırı bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunu bildirdi.
Bakanlık, söz konusu alanın, dış sınırları Türkiye tarafından 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirilen kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu vurguladı.
Yunanistan ve GKRY tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiğini açıklayan Bakanlık, izin sürecine ilişkin şu kritik bilgiyi paylaştı:
"Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç ise henüz tamamlanmamıştır."
YUNAN İZNİ TÜRKİYE'NİN MUVAFAKATİNİN YERİNİ TUTMUYOR
Ankara'nın açıklaması, anlaşmazlığın merkezindeki hukuki noktayı ortaya koydu: Araştırmanın Türk kıta sahanlığı içerisinde kalan bölümü için Türkiye'nin muvafakati gerekiyor. Atina'nın kendi makamlarınca verilen izni yeterli göstermesi, bu gerekliliği ortadan kaldırmıyor.
Hacivasiliu ise kablo güzergâhında yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın egemenlik hakları bulunduğu hezeyanlarını dile getirdi. Fransız tarafından Türkiye'ye bilgi verilmiş olabileceğine ilişkin haberleri de değerlendiren Yunan yetkili, şirketin yapacağı gayriresmî bildirimin üçüncü bir ülkenin haklarının veya yetkisinin tanınması anlamına gelmeyeceğini savundu.
Atina, Ankara'nın açık uyarısına rağmen Türk kıta sahanlığındaki hakları yok sayan yaklaşımını sürdürdü.
HAKLARI KORUMA KARARLILIĞI TAM
Türkiye, açıklamasında haklarını koruma iradesinin yanında bölgedeki çözüm yaklaşımını da net biçimde ortaya koydu.
Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
GEMİ KANDİYE LİMANI'NDA
ERT News'in aktardığına göre Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, Kandiye Limanı'nda bulunuyor ve araştırma alanına hareket etmesi bekleniyor.
Yunanistan'ın araştırmalar için yayımladığı NAVTEX, 6 Kasım 2026–6 Mart 2027 dönemini kapsıyor. Hacivasiliu, Türkiye'nin muvafakat sürecinin tamamlanmadığı yönündeki açıklamasına rağmen çalışmaların başlangıçtaki plan doğrultusunda sürdürüleceğini savundu.