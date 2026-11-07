Araştırma izninin sözde Yunan makamlarından istendiğini ve bu makamlarca verildiğini savunan Hacivasiliu, Ankara'nın bir gün önce duyurduğu muvafakat şartına rağmen programın değiştirilmeyeceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye 'nin kıta sahanlığında yürütülmesi planlanan izinsiz araştırma faaliyetine karşı Ankara'nın yaptığı uyarı, Atina'nın gündemine oturdu. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, 7 Kasım'da ERT News'e yaptığı açıklamada, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesi için Türkiye ile herhangi bir mutabakat bulunmadığını söyledi.

Ankara’dan net uyarı: Türkiye’nin izni olmadan olmaz!

TÜRKİYE'YE KARŞI "HER İHTİMALE PLAN" MESAJI

Türkiye'nin araştırmalara müdahale etmesi ihtimali sorulan Hacivasiliu, böyle bir durumda Yunanistan'ın gelişmeleri izleyip kenarda durmayacağını ifade etti. Atina'nın her ihtimale karşı planı bulunduğunu söyleyen Yunan yetkili, Türkiye'nin haklarını koruma kararlılığına karşı meydan okuyan bir mesaj verdi.

Hacivasiliu, bununla birlikte yakın bir Türk müdahalesi beklemediğini ve mevcut aşamada sahada gerilim yaşanmasının bölgedeki hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını belirtti. Olası müdahaleye karşı hangi adımların atılacağına ilişkin ayrıntı açıklamadı.

ANKARA'YA KARŞI FRANSA VE AB KOZU

Hacivasiliu, projenin sözde Yunan, Kıbrıs ve İsrail boyutunun yanında Fransız ve Avrupa çıkarlarını da temsil ettiğini söyledi. Projenin AB'den önemli miktarda finansman aldığını belirten Yunan yetkili, ABD dâhil müttefik ve ortakların desteğine sahip olduklarını ifade etti.

Ankara'nın hukuki uyarısına karşı müttefiklerini öne çıkaran Atina, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığı farklı ülkelerin çıkarları üzerinden genişleten bir tutum sergiledi. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarını yok sayan Yunan yönetimi, Fransız ve Avrupa çıkarlarını Ankara'ya karşı siyasi baskı kozu olarak sunmaya kalkıştı.