UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Yunanistan’dan küstah tehdit! Doğu Akdeniz’de Türk müdahalesine karşı plan mesajı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki izinsiz araştırma girişimine yönelik açık uyarısının ardından Atina’dan açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, olası Türk müdahalesinde seyirci kalmayacaklarını belirtip her ihtimale karşı planları bulunduğunu söyledi. Fransa, AB ve ABD’nin desteğini öne çıkaran Hacivasiliu, kablo projesinin takvimini değiştirmeyeceklerini savundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yunanistan’dan küstah tehdit! Doğu Akdeniz’de Türk müdahalesine karşı plan mesajı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında yürütülmesi planlanan izinsiz araştırma faaliyetine karşı Ankara'nın yaptığı uyarı, Atina'nın gündemine oturdu. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, 7 Kasım'da ERT News'e yaptığı açıklamada, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesi için Türkiye ile herhangi bir mutabakat bulunmadığını söyledi.

Araştırma izninin sözde Yunan makamlarından istendiğini ve bu makamlarca verildiğini savunan Hacivasiliu, Ankara'nın bir gün önce duyurduğu muvafakat şartına rağmen programın değiştirilmeyeceğini belirtti.

Ankara’dan net uyarı: Türkiye’nin izni olmadan olmaz! Ankara’dan net uyarı: Türkiye’nin izni olmadan olmaz!

TÜRKİYE'YE KARŞI "HER İHTİMALE PLAN" MESAJI

Türkiye'nin araştırmalara müdahale etmesi ihtimali sorulan Hacivasiliu, böyle bir durumda Yunanistan'ın gelişmeleri izleyip kenarda durmayacağını ifade etti. Atina'nın her ihtimale karşı planı bulunduğunu söyleyen Yunan yetkili, Türkiye'nin haklarını koruma kararlılığına karşı meydan okuyan bir mesaj verdi.

Hacivasiliu, bununla birlikte yakın bir Türk müdahalesi beklemediğini ve mevcut aşamada sahada gerilim yaşanmasının bölgedeki hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını belirtti. Olası müdahaleye karşı hangi adımların atılacağına ilişkin ayrıntı açıklamadı.

ANKARA'YA KARŞI FRANSA VE AB KOZU

Hacivasiliu, projenin sözde Yunan, Kıbrıs ve İsrail boyutunun yanında Fransız ve Avrupa çıkarlarını da temsil ettiğini söyledi. Projenin AB'den önemli miktarda finansman aldığını belirten Yunan yetkili, ABD dâhil müttefik ve ortakların desteğine sahip olduklarını ifade etti.

Ankara'nın hukuki uyarısına karşı müttefiklerini öne çıkaran Atina, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığı farklı ülkelerin çıkarları üzerinden genişleten bir tutum sergiledi. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarını yok sayan Yunan yönetimi, Fransız ve Avrupa çıkarlarını Ankara'ya karşı siyasi baskı kozu olarak sunmaya kalkıştı.

Araştırma faaliyetinin Türk kıta sahanlığında kalan bölümü için Yunan makamlarının verdiği izin yeterli değil. Dışişleri Bakanlığı, bu alandaki çalışmalar için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'nin muvafakatinin alınması gerektiğini ve ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını açıkça bildirdi. Bakanlık, Yunanistan ve GKRY'nin bu amaçla yayımladığı yetkisiz seyir ikaz duyurularının da Türkiye tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Atina’dan meydan okuma: “Her ihtimale karşı planımız var”Atina’dan meydan okuma: “Her ihtimale karşı planımız var”

TÜRKİYE BİR GÜN ÖNCE AÇIKÇA UYARDI

Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Fransız bayraklı bir geminin Türk kıta sahanlığında izinsiz kablo döşenmesine yönelik hukuka aykırı bir deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunu bildirdi.

Bakanlık, söz konusu alanın, dış sınırları Türkiye tarafından 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirilen kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu vurguladı.

Yunanistan ve GKRY tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiğini açıklayan Bakanlık, izin sürecine ilişkin şu kritik bilgiyi paylaştı:

"Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç ise henüz tamamlanmamıştır."

Fransız gemisi limanda.Fransız gemisi limanda.

YUNAN İZNİ TÜRKİYE'NİN MUVAFAKATİNİN YERİNİ TUTMUYOR

Ankara'nın açıklaması, anlaşmazlığın merkezindeki hukuki noktayı ortaya koydu: Araştırmanın Türk kıta sahanlığı içerisinde kalan bölümü için Türkiye'nin muvafakati gerekiyor. Atina'nın kendi makamlarınca verilen izni yeterli göstermesi, bu gerekliliği ortadan kaldırmıyor.

Hacivasiliu ise kablo güzergâhında yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın egemenlik hakları bulunduğu hezeyanlarını dile getirdi. Fransız tarafından Türkiye'ye bilgi verilmiş olabileceğine ilişkin haberleri de değerlendiren Yunan yetkili, şirketin yapacağı gayriresmî bildirimin üçüncü bir ülkenin haklarının veya yetkisinin tanınması anlamına gelmeyeceğini savundu.

Atina, Ankara'nın açık uyarısına rağmen Türk kıta sahanlığındaki hakları yok sayan yaklaşımını sürdürdü.

Ankara kararlılığını ilan etti: Haklarımızı koruyacağız!Ankara kararlılığını ilan etti: Haklarımızı koruyacağız!

HAKLARI KORUMA KARARLILIĞI TAM

Türkiye, açıklamasında haklarını koruma iradesinin yanında bölgedeki çözüm yaklaşımını da net biçimde ortaya koydu.

Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup, bölgede iş birliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Atina’dan Fransız ve Avrupa çıkarları üzerinden baskı arayışı!Atina’dan Fransız ve Avrupa çıkarları üzerinden baskı arayışı!

GEMİ KANDİYE LİMANI'NDA

ERT News'in aktardığına göre Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, Kandiye Limanı'nda bulunuyor ve araştırma alanına hareket etmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın araştırmalar için yayımladığı NAVTEX, 6 Kasım 2026–6 Mart 2027 dönemini kapsıyor. Hacivasiliu, Türkiye'nin muvafakat sürecinin tamamlanmadığı yönündeki açıklamasına rağmen çalışmaların başlangıçtaki plan doğrultusunda sürdürüleceğini savundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan’dan küstah tehdit! Doğu Akdeniz’de Türk müdahalesine karşı plan mesajı-7 Yunanistan’dan küstah tehdit! Doğu Akdeniz’de Türk müdahalesine karşı plan mesajı-8 Yunanistan’dan küstah tehdit! Doğu Akdeniz’de Türk müdahalesine karşı plan mesajı-9
Polonya'da yargı krizi sonrası silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
SONRAKİ HABER

Polonya'da terör saldırısı
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler