Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan mektubunda Erdoğan, 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Büyük Zafer dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkını kutladı.

Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye taşıdığımız 'Bir millet, iki devlet' anlayışına dayanan sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle hem ikili ilişkilerimizde hem de uluslararası alanda bundan sonra da yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacağımıza tam olarak inanıyorum."

"Büyük Zafer'le taçlanan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, bütün Türk dünyası için de gurur kaynağına dönüşmüştür. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır.

Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin bütün Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, işgalden kurtarılan bölgelerdeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GÜNEY KAFKASYA'DA KALICI BARIŞ MESAJI

Başkan Erdoğan, mesajında Güney Kafkasya'da yaşanan dönüşüme de dikkat çekti. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü ortak çalışmalara işaret eden Erdoğan, bölgenin artık çatışmalarla değil iş birliği ve kalkınmayla anıldığını belirtti.

Başkan Erdoğan, mektubunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Güney Kafkasya artık çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak tanınmaktadır."