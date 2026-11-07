Başkan Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi İlham Aliyev'e Zafer Günü mektubu: Türk dünyasının ortak gururu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü İlham Aliyev'e gönderdiği özel mektupla kutladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarına vurgu yapan Başkan Erdoğan, 44 günlük Vatan Muharebesi'nin ardından kazanılan zaferin bütün Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önemine dikkat çeken Erdoğan, kurtarılan bölgelerin yeniden inşa sürecinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Başkan Erdoğan, Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere yarın Bakü'yü ziyaret edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan mektubunda Erdoğan, 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Büyük Zafer dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkını kutladı.
"BİR MİLLET, İKİ DEVLET" VURGUSU
Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin bütün Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, işgalden kurtarılan bölgelerdeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erdoğan mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Zafer'le taçlanan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, bütün Türk dünyası için de gurur kaynağına dönüşmüştür. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır.
Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye taşıdığımız 'Bir millet, iki devlet' anlayışına dayanan sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle hem ikili ilişkilerimizde hem de uluslararası alanda bundan sonra da yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacağımıza tam olarak inanıyorum."
GÜNEY KAFKASYA'DA KALICI BARIŞ MESAJI
Başkan Erdoğan, mesajında Güney Kafkasya'da yaşanan dönüşüme de dikkat çekti. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü ortak çalışmalara işaret eden Erdoğan, bölgenin artık çatışmalarla değil iş birliği ve kalkınmayla anıldığını belirtti.
Başkan Erdoğan, mektubunda şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Güney Kafkasya artık çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak tanınmaktadır."
ŞEHİTLERİ ANDI, GAZİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı uğrunda mücadele eden kahramanları da unutmayan Başkan Erdoğan, şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.
Erdoğan, mektubunun bu bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Vatanlarının bağımsızlığı uğrunda mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Aziz Kardeşim, bu vesileyle Size sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına refah ve barış dolu bir gelecek diliyor, en samimi temennilerimi iletiyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN 8 KASIM'DA BAKÜ'DE OLACAK
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere 8 Kasım'da Bakü'yü ziyaret edecek. Ziyaret kararına ilişkin daha önce Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Azerbaycan'da olacağını belirtmişti.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin klasik diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, iki ülkenin ortak tarih, kültür ve kader etrafında birleştiğini ifade ederek şu açıklamayı yapmıştı:
"Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur."
AZERBAYCAN HAVA SAHASINDA ZAFER GÜNÜ MESAJI
Başkan Erdoğan, Güney Kore ziyareti için gerçekleştirdiği uçuş sırasında da Azerbaycan'a özel bir mesaj göndermişti. Uçağın Azerbaycan hava sahasından geçtiği sırada pilot tarafından okunan mesajda Erdoğan, Aliyev'i ve Azerbaycan halkını yaklaşan Zafer Günü dolayısıyla kutlamıştı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer vermişti:
"Kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım. Bu vesile ile ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum."
AZERBAYCAN 8 KASIM ZAFER GÜNÜ'NÜ KUTLUYOR
Azerbaycan, Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren 44 günlük savaşın ardından elde edilen zaferin yıl dönümünü 8 Kasım'da kutluyor.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın işgalden kurtarılması için başlattığı harekat kapsamında 44 gün süren mücadelede 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü geri aldı. Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesiyle 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Ağdam, Laçın ve Kelbecer'in de Azerbaycan'a iade edilmesi kararlaştırıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü'nün Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle tarihini değiştirdi. Zafer Günü, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı 8 Kasım olarak belirlendi.