Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterilerde polis, göstericilere biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Fransa'da Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına karşı 3 haftadır ülke genelinde gösteriler düzenliyor. Sarı Yelekliler ve farklı sendikaların çağrısıyla bugün de başkent Paris, Marsilya, Toulouse dahil çok sayıda kentte Fransızlar bir kez daha sokağa indi. Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Paris'teki eylemlerde arbede yaşandı. (Foto: AA) Yoğun polis önlemlerinin alındığı meydanda, gösteri güzergahı üzerindeki sokak hariç tüm ara sokaklar polis kamyonlarıyla kapatıldı. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter havada devriye gezdi. "SEFİLLER'İ OKUMAK İSTİYORUZ, YAŞAMAK DEĞİL" "Sokaklar bizim" diyerek, Fransız polisi ve Ulusal Birlik (RN) Partisi karşıtı sloganlar atan göstericiler, Millet Meydanı istikametinde yürüdü. Göstericiler, Fransa ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Çöplerimiz çocuklarımızdan daha iyi korunuyor", "Sefiller'i okumak istiyoruz, yaşamak değil" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, sefaletin Mozart'ı" yazılı dövizler taşıdı. Bazı göstericilerin Batman, Superman, Mario ve Captain America kostümleriyle katıldığı gösteride hayat pahalılığı, hükümetin sosyoekonomik ve eğitim politikaları protesto edildi. Gösteri güzergahında çok sayıda dükkan ve banka şubesinin camları ahşap levhalarla kapatıldı. Fransız Cumhuriyeti'ni temsil eden ve "Marianne" olarak adlandırılan kadın figürünün devasa maketi de gösteride yer aldı. Söz konusu figürün gözlerinden akan kırmızı renkteki yaşlarla tasvir edilmesi dikkati çekti.