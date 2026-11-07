Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

İLİŞKİLERE İVME KAZANDIRMA MESAJI

Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artarak süreceğine inandığını belirtti. Önümüzdeki süreçte de ikili ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

İRAN İÇİN DİPLOMASİ VURGUSU

İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin barış için gayret göstermeyi sürdüreceğini vurguladı.

UKRAYNA VE RUSYA İLE TEMASLAR ARTIRILMALI

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu dile getirdi. Türkiye'nin bu yöndeki çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, hem Ukrayna hem de Rusya ile temasları artırmanın önemine işaret etti.

Başkan Erdoğan, görüşmede Trump'a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek için de teşekkür etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN